Nel Bresciano c'è un nuovo "parco solare" grande come 10 campi da calcio

Inaugurato a Brescia il nuovo “campo solare” dell'azienda Eredi Gnutti Metalli: si tratta di un parco fotovoltaico da oltre 60mila metri quadrati, poco meno dell'estensione di 10 campi da calcio, e va ad aggiungersi agli oltre 80mila già esistenti, risalenti al 2011. L'iniziale investimento ha permesso all'azienda, in poco più di 12 anni, di risparmiare oltre 16mila tonnellate di CO2 (anidride carbonica) e oltre 4mila tonnellate di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio). La capacità produttiva del primo parco ammonta a 4,3 GWh/anno, ai quali si aggiungono i 5,6 GWh/anno del nuovo, per un'erogazione complessiva di 9,9 GWh/anno capaci di coprire fino al 50% del fabbisogno energetico durante il periodo estivo nelle ore diurne. Si stima che ogni anno possano essere così risparmiate fino a 4.484 tonnellate di CO2, emissioni nocive per l'atmosfera.

“Grazie al fotovoltaico – spiega Nicola Cantele, direttore generale di Eredi Gnutti Metalli – riusciamo a coprire buona parte del nostro fabbisogno energetico. Abbiamo fatto della sostenibilità la nostra missione, è un impegno preso con la nostra comunità : ridurre l'impatto delle attività industriali, operando in modo virtuoso nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali che abbiamo a disposizione”.

Il recupero dell'acqua

Non solo energie rinnovabili, ma anche il recupero dell'acqua. “Tutta l'acqua necessaria alle varie lavorazioni – continua Cantele – viene riutilizzata attraverso due impianti di trattamento: abbiamo inoltre sviluppato un efficiente impianto di raccolta e depurazione dell'acqua piovana”. La raccolte delle acque meteorologiche avviene con due vasche: la più piccola, vasca di prima pioggia, ha una capacità di accumulo di 800 metri cubi e serve per raccogliere i primi 5 mm di pioggia, quelli che contengono le maggiori sostanze inquinanti, poi riutilizzati per uso interno.Â

La vasca più grande, di seconda pioggia, ha una capacità di accumulo di 1.800 mc: mille di questi sono destinati al riuso interno, 800 alla sicurezza idraulica. Dalla primavera 2023 è stato installato anche un secondo depuratore: l'impianto permette di utilizzare l'acqua meteorologica raccolta anche per alimentare il sistema di osmosi inversa del processo di colata continua della fonderia. Questa nuova soluzione, con una capacità di immissione che varia dagli 11 ai 15 mc/ora, permette di risparmiare fino a 200 mc/giorno dell'acqua di pozzo.Â

Il recupero dei rottami

Il recupero dei materiali: “Il 97% della materia prima che trattiamo è costituita da rottami – continua Cantele –: dare nuova vita agli scarti metallici consente di trasformare i rifiuti in risorse, evitando di alimentare il mercato dell'estrazione di materie prime, sempre più scarse. L'aver fatto della sostenibilità il fulcro della nostra strategia di sviluppo ha cambiato la nostra mentalità , rendendoci più consapevoli del nostro ruolo e dandoci così una forte spinta a migliorare”. Nel 2023 è stato pubblicato anche il primo bilancio di sostenibilità (relativo all'anno 2022) della storica azienda bresciana: una storia che si perde lontano, lontanissimo, quando nel 1860 Giacomo Gnutti fondò a Lumezzane la Fabbrica Italiana d'Armi.