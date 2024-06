Flero: Givi vince l’edizione 2024 del "red dot award" per il product design

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Givi, la storica azienda bresciana leader nel mercato degli accessori moto annuncia con entusiasmo che il bauletto Givi Maxia 5 da 58 lt ha conquistato il Red Dot Design Award 2024 per il product design, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati allo stile, che dal 1955 premia i migliori progetti e produttori a livello mondiale.

Alla prima partecipazione al prestigioso concorso, Givi trionfa con il suo prodotto più iconico, vero simbolo del marchio, presentato proprio nel 2023, anno del suo 45° anniversario. La cerimonia ufficiale si terrà la serata di lunedì 24 giugno, con la nomina del Best of the Best . Ogni anno, il Red Dot Award- Product Design si propone di trovare i migliori prodotti dell'anno selezionati per l’estetica accattivante, funzionali, intelligenti o innovativi, ma ciò che hanno tutti in comune è il loro design eccezionale. La cerimonia ufficiale di premiazione quest’anno si svolgerà il 24 giugno all’Aalto Theater di Essen, in Germania.

A ritirare il trofeo saranno la Ceo e vicepresidente del Gruppo Hendrika Visenzi con il nipote Umberto Visenzi, administrator, terza generazione dei Visenzi La Maxia 5 è unica nel suo genere, curata in ogni dettaglio, ha conquistato i giudici del Red Dot Award con la sua estetica e struttura completamente rinnovate. Le quattro varianti della nuova generazione di bauletti Monokey Maxia 5 non solo offrono massima capienza con un peso ridotto, ma risultano eleganti anche gli occhi grazie alle linee filanti ed accostamenti cromatici di richiamo automobilistico. Ogni modello della gamma Maxia 5 è dotato di quattro cover verniciate, un morbido tappetino sul fondo, rete e cinghia elastica per mantenere stabile il contenuto. Resistenti, spaziosi e leggeri, possono essere combinati con i prodotti della serie Touring per soddisfare ogni esigenza di viaggio. Progettata per il massimo comfort, il bauletto Maxia 5 da 58 lt è pensato per ospitare comodamente due caschi modulari di grandi dimensioni. La maniglia frontale estraibile, con serratura Security Lock di serie, semplifica il trasporto a mano, mentre accessori opzionali come la borsa interna e lo schienalino per il passeggero assicurano il massimo comfort anche durante i lunghi viaggi. Maxia 5 è progettata per il viaggio: goffrature, linee pulite e combinazioni cromatiche di tendenza si adattano perfettamente alle moderne moto da turismo e maxiscooter. Una vera e propria opera high tech.

Commenta Hendrika Visenzi Ceo del gruppo e vicepresidente: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo traguardo possibile e che continuano a supportare la nostra missione di innovazione e qualità nel settore dei bauletti per moto”. La prima valigia GIVI fu la E34, ideata nel 1983 Giuseppe Visenzi, fondatore e attuale presidente dell’azienda che conta ben 11 filiali dirette nel mondo. GIVI offre la più vasta gamma di prodotti specifici sul mercato per le due ruote, tra i quali il “sistema di fissaggio e di ancoraggio del bauletto alla piastra”.

Nel tempo la gamma di prodotti è stata completata con valigie rigide, bauletti e trolley, coppia di borse laterali, porta computer staccabile da mettere a tracolla, borse morbide, borse trasformabili in zaino, borselli da fissare allo sterzo, marsupi, portapacchi; caschi, integrali per il mototurismo, demi jet e jet, personalizzabili per lo scooterista; parabrezza e spoilers; piccoli accessori quali porta telefono, paramani, neck protector, custodia per carte di credito e telepass, porta navigatore satellitare; telo coprisella; paramotori; seggiolino da bambini, schienalini e abbigliamento tecnico da pioggia e perfino la Pet-Bag, novità 2024. Givi S.p.A. ha l’headquarters a Flero (BS) - Italia. Il marchio GIVI ha compiuto 45 anni nel 2023. Circa 200 persone sono impiegate solo in Italia, circa 600 nel mondo. Il cuore dell’azienda è il reparto Ricerca & Sviluppo dove operano circa 50 esperti, in collaborazione con l’Università di Ingegneria meccanica di Brescia e Milano e con primarie scuole di design e moda come Laba (Libera Accademia Belle Arti). Lo sviluppo Made in Italy dei progetti garantisce un controllo assoluto di ogni fase di lavoro. I test sulla resistenza e la sicurezza dei prodotti sono fatti prima di tutto internamente con gli strumenti e le procedure più sofisticati. in grado di presidiare il mercato mondiale con la sua rete distributiva. Un fattore competitivo indispensabile per rafforzare il ruolo di global brand da sempre delineato come obiettivo strategico primario del marchio.

L'azienda vanta lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione con la mission di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l'equipaggiamento della moto e del motociclista in termini di prestazioni, comfort e sicurezza. Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi gli ingredienti del successo internazionale del Gruppo, un percorso che ha trasformato una piccola officina di Brescia in un punto di riferimento mondiale per gli accessori per le due ruote. Le linee partono dalla conoscenza dei materiali: tecnofibre composite, tecnopolimeri speciali, progettazione stampi, macchine e processi di stampaggio di grande precisione rappresentano da anni la realtà produttiva GIVI. L'approccio high-tech si concretizza a partire dagli studi preliminari sulla modellazione con le più avanzate applicazioni dei sistemi Cad che consentono la verifica diretta di tutte le possibili varianti costruttive per una sicurezza totale del prodotto finale, fino prove qualità. La completezza delle referenze soddisfa ogni esigenza del mercato con ben oltre 1000 prodotti a catalogo per il motociclista e lo scooterista. La formazione è un altro impegno forte: negli ultimi anni sono entrati nel reparto R&D giovani ingegneri meccanici, tutti motociclisti, provenienti dall’università di Brescia grazie a una collaborazione con l’ateneo, che segnala i giovani più in gamba da valutare per un inserimento in azienda. GIVI è anche una community sul portale web givixplorer.com, iniziativa editoriale creata per esprimere la passione dei viaggi in moto che accomuna tutti in azienda e per avere un posto dove incontrare quanti, utenti GIVI nel mondo, condividono la stessa passione e amano scambiare esperienze, racconti, emozioni, consigli e itinerari; vi si trovano anche tutorial e le storie dei piloti più famosi con i loro equipaggiamenti; oltre a notizie sui Paesi, le culture e i luoghi da visitare, gli appuntamenti da non mancare come fiere, motoraduni e test ride.

Una particolare attenzione è riservata ai grandi viaggiatori, alle rotte meno battute. Quando GIVI organizza un tour, un raid, lo condivide su giviexplorer.com: video, foto, mappe, consigli, appunti. Completa il profilo GIVI l’attenzione all’ambiente: vengono adottati materiali e metodologie nuove, considerando sempre più questo importante aspetto. La sede di GIVI SpA a Flero (Brescia) e la maggior parte delle filiali hanno la capacità di autoprodurre energia elettrica e piccoli accorgimenti permettono una maggiore sostenibilità anche nel quotidiano, come le colonnine d’acqua per evitare l’uso di bottiglie di plastica. La stampa di cataloghi, manualistica ed informativa cartacea infine è ormai ampiamente ridotta per un maggior ricorso ai formati digitali e notevoli sono gli investimenti dedicati alle materie prime più sostenibili nei processi produttivi. Il valore dell’inclusione: fra le persone di GIVI c’è una forte multinazionalità. Impegno sociale: GIVI è molto attiva nel sostegno alle persone nei territori dove è presente, collaborando con enti preposti per il reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati. In Vietnam, supporta anche l’istruzione. GIVI insomma sa abbracciare il cambiamento del mercato restando fedele alla sua anima sportiva, sincera, leale e generosa, come lo sono i veri campioni.