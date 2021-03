Flero: GIVI presenta il primo bauletto dedicato al mondo della Bici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Flero. GIVI, la storica azienda internazionale bresciana con 43 anni di esperienza nel settore degli accessori moto e scooter, presenta il primo bauletto dedicato al mondo della Bici. Famosa in tutto il mondo per i suoi sistemi di ancoraggio, con tanto di brevetti esclusivi, oggi GIVI porta questo know-how al servizio delle due ruote a pedali: il fissaggio è costituito da un kit universale che con due staffette metalliche utilizza come base di appoggio il portapacchi del mezzo, assicurando così resistenza e sicurezza. Non solo: da sempre è disponibile nel catalogo GIVI una vasta gamma di accessori comodi e performanti pensati per i biker ma perfetti per garantire comfort e protezione anche ai ciclisti, tutti consultabili sul sito dell'azienda.