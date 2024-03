I ricavi sono in lievissimo calo, comunque in linea con i dati dell'anno precedente: crescono invece gli utili, che arrivano quasi a sfiorare un incremento di un quinto sul 2022. Sono questi i dati salienti del bilancio consolidato, al 31 dicembre 2023, appena approvato da Gefran spa, l'azienda di Provaglio d'Iseo guidata da Maria Chiara Franceschetti e vera multinazionale nel settore degli strumenti e sistemi integrati per applicazioni in diversi settori industriali, dalla lavorazione delle materie plastiche all'industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione. Il gruppo Gefran conta ad oggi più di 650 dipendenti e opera con filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive anche in Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina.

I numeri del bilancio

I numeri del bilancio consolidato. I ricavi nel 2023 ammontano a 132,8 milioni di euro, come detto in lieve calo (-1,2%) rispetto ai 134,4 milioni dell'esercizio 2022: la suddivisione del fatturato per area geografica mostra, in tal senso, una contrazione diffusa in tutte le aree principali servite dal gruppo, in particolare il mercato nazionale (-1,9%), America (-2,2%) e Asia (-1,8%). Nell'esercizio 2023 si rileva inoltre una diminuzione complessiva della raccolta ordini (-9,2%), esito di una flessione nei componenti per l'automazione (-5,2%) e ancora più marcata per i sensori (-11,3%).

Il margine operativo lordo (ebitda) è positivo per 24,1 milioni di euro, pari al 18,2% dei ricavi, in calo di 500mila euro rispetto al dato del 31 dicembre 2022: il risultato operativo (ebit) è pari invece a 16,6 milioni di euro, pari al 12,5% del fatturato (nel 2022 fu pari a 17,5 milioni). L'utile netto del gruppo, infine, ammonta a 11,7 milioni di euro, rilevando un aumento di 1,7 milioni sul 2022, pari a un +16,7%.

“I risultati raggiunti nel 2023 – il commento di Marcello Perini, ad del gruppo Gefran – sono soddisfacenti e mettono ancora una volta in luce la solidità del gruppo e la sua capacità di affrontare e gestire con affidabilità l'incertezza, rimanendo al contempo sostenibile. Abbiamo chiuso il bilancio in linea con le previsioni, consolidando la marginalità e i traguardi economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente, nonostante un contesto complesso. La priorità del gruppo, per il nuovo esercizio, resta lo sviluppo del mercato, supportato da rinforzi organizzativi, nuovi prodotti e investimenti per l'ampliamento delle capacità manifatturiere”.