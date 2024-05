Spaventosa caduta in moto: biker soccorso dall'eliambulanza

Intervento d'urgenza dei tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso Alpino, stazione di Valle Sabbia, nel tardo pomeriggio di sabato 11 maggio.

Gli uomini del Cnsas sono stati contattati poco prima delle 17 dalla centrale operativa del 112, per soccorrere un motociclista di 55 anni caduto lungo il sentiero sul Monte Tesio a Gavardo, a circa 500 metri di quota. Sei i tecnici impegnati, insieme all'elisoccorso decollato da Brescia, a un'ambulanza e ai vigili del fuoco.

Il biker è stato recuperato col verricello e quindi portato a bordo del velivolo per il trasporto alla Poliambulanza: il ricovero è avvenuto in codice giallo e non è in pericolo di vita.