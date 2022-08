L'agonia del Freccia Rossa: anche McDonald's dice addio

Tutti i negozi del primo piano se n'erano già andati, al pari di tutti i ristoranti e i bar (tranne uno), ora è toccato anche al McDonald's: al Freccia Rossa la crisi è sempre più nera. Con la multisala cinematografica chiusa per la pausa estiva, il primo piano del centro commerciale cittadino è attualmente del tutto dismesso, ad eccezione di un bar. Per raggiungerlo però non ci sono le scale mobili, attualmente transennate, e una volta saliti c'è la sorpresa dell'aria condizionata spenta.

Una (triste) disanima della situazione del centro commerciale è stata fatta dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane. Al piano terra qualche negozio ancora aperto c'è - uno di telefonia, uno di estetica, un parrucchiere, un negozio sportivo, e l'Italmark - ma per il resto, tutto è stato chiuso.

La possibile svolta potrebbe esserci in autunno, quando si capirà se una nuova eventuale proprietà potrebbe acquisire il centro commerciale per trasformarlo in "Entertainment center", un polo dell'intrattenimento. Qualche abboccamento c'è già stato, vedremo se dalle parole si passerà ai fatti.