Natale al Franciacorta Village: la carica delle 190 boutique (per il regalo perfetto)

Il periodo dedicato agli acquisti dei regali è senz’ombra di dubbio un periodo magico per il Franciacorta Village che, allestito di luci e ghirlande dorate, si propone come spazio aperto, sicuro e di facile fruizione grazie anche ai tanti parcheggi gratuiti disponibili.

Far dimenticare lo stress per la scelta del giusto regalo e del “Cosa mi metto per le Feste” è uno dei punti di forza del Franciacorta Village che, grazie alla vasta offerta dei brand e alle tantissime insegne a cui indirizzarsi ed in virtù della scontistica garantita dalla formula-outlet, che va dal 30 al 70% ed offre tante novità in termini di negozi e divertimento per tutti.

Grandi novità per uomo e donna

Tra le insegne di recente apertura al Franciacorta Village indichiamo le boutique per uomo Barbuti, il brand di abbigliamento maschile le cui creazioni si ispirano a un’eleganza italiana senza tempo; Pal Zileri propone una collezione uomo che coniuga una tradizione sartoriale d’eccellenza con un’offerta personalizzabile in base ai diversi look; Facis è la storica azienda italiana che dal 1932 realizza abiti per uomo di taglio sartoriale ma confezionati in serie; la boutique Cavalli Class propone a fianco della collezione uomo anche una linea donna dai dettagli inconfondibili. Ancora un nuovo indirizzo dedicato alla donna elegante, la boutique Sandro Ferrone dove scegliere il giusto outfit per le prossime occasioni di festa.

Per le calzature e gli accessori i nuovi indirizzi sono Moreschi, sinonimo di calzature uomo e donna di alta gamma ed espressione della miglior tradizione artigianale italiana e Bric's, leader nel settore della valigeria e degli accessori moda dedicata al mondo del viaggio con una linea a firma Porsche design. In questi giorni poi non può mancare una visita al negozio The Christmas Store dove gli addobbi sono personalizzabili da parte di ognuno per rendere unico il proprio Natale.

Il concorso "Ogni giorno è Natale"

Sempre in tema natalizio il concorso “Ogni giorno è Natale” accompagnerà i visitatori fino alla Vigilia e permetterà di vincere Gift Card Land of Fashion del valore di €50 e €100 ogni giorno e di concorrere all’estrazione finale di una Gift Card da € 2.000. Per accedere al concorso “Instant win” basta effettuare un acquisto di almeno €50 in uno dei negozi del Village e strisciando la propria Village Card – la carta fedeltà del Village che si sottoscrive gratuitamente presso l’infopoint del Village – scoprire se si è vinto o meno le Gift Card in palio e ritirare subito le card vinte presso lo stesso Infopoint. L’estrazione finale della Gift Card da 2.000€ avverrà entro il 15 Gennaio tra tutti i clienti che avranno partecipato al concorso.

Ma il Natale al Franciacorta Village è anche divertimento per grandi e piccini con due momenti magici da segnarsi in agenda: l’8 dicembre al pomeriggio si inizia alle 15 con Winter Wonderland, la parata dedicata al Regno di Ghiaccio con candide ballerine e fiocchi di neve che sfileranno elegantemente per il centro accompagnati da jingle natalizi. Il 12 dicembre sempre nel pomeriggio Christmas Parade, ovvero La Magia del Natale: una parata con artisti di strada, ballerini e trampolieri che coinvolgeranno grandi e piccoli in uno show itinerante a cui gli stessi visitatori potranno aggiungersi sfilando lungo le vie del centro e partecipando a un'atmosfera da favola.