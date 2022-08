Integratori alimentari e biomeccanica: al via la partnership tra la bresciana Floky e 4+ nutrition

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Da un lato i primi dispositivi biomeccanici al mondo realizzati con applicazioni siliconiche innovative con effetto taping, studiate e progettate secondo i principi della biomeccanica. Dall’altro integratori professionali ad altissima qualità, già utilizzati da molti team di serie A ed atleti professionisti. Nasce così una partnership d’eccezione tra la bresciana Floky, produttrice di dispositivi biomeccanici, e la padovana 4+ Nutrition leader nazionale per gli integratori alimentari per sportivi. Obiettivo: un progetto comune per portare gli atleti professionisti a cambiare passo, arrivando a nuovi primati personali. Alle base di questa partnership, una condivisione di valori ed obiettivi comuni.

E un approccio scientifico alla disciplina, che accomuna la produzione di integratori 4+Nutrition e la biomeccanica della Tecnologia Floky. Prodotti testati scientificamente da esperti e medici con risultati che indicano chiaramente benefici reali e tangibili per gli atleti. “Change your step” è lo slogan condiviso. Cambiare passo, ovvero riuscire a portare l’atleta a fare quel salto di qualità per raggiungere i massimi livelli possibili. E questo non solo per l’atleta in piena attività, che punta a superare la soglia del proprio primato personale ma anche per chi fa sport per il proprio benessere psicofisico.

Per poter superare i propri limiti e ambire alla prestazione diventa fondamentale il recupero post allenamento e post gara. Rigenerare il corpo e i muscoli è di fondamentale importanza. “Questa partnership è finalizzata a progettare metodi di allenamento per atleti professionisti – spiega Diego Rossetto, titolare di 4+ Nutrition – per questo motivo è importante seguire un atleta sotto più aspetti.

L’utilizzo dei prodotti innovativi Floky abbinato ad un utilizzo di integratori 4+ può essere la chiave per poter fare un salto di qualità sotto l’aspetto delle prestazioni individuali. Crediamo fermamente in questo progetto che ci vedrà fianco a fianco anche in attività promozionali e di comunicazione sportiva”. “Questa partnership è la conferma di quanto sia importante per gli atleti curare ogni aspetto a 360 gradi per poter ottenere il massimo dalla prestazione – conferma Roberto Nembrini, General Manager e Socio di Floky - l’allenamento e il recupero sono ugualmente importanti per poter dare il massimo e superare i propri limiti. È qui che noi e 4+ Nutrition interveniamo. E’ qui che sosteniamo e aiutiamo gli atleti a cambiare passo, ad arrivare alla gara nel pieno delle loro forze per raggiungere e superare i loro obiettivi sportivi”.