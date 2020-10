Flink GN: è bresciano il primo biglietto da visita "Covid Free"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il covid-19 può restare attivo per diverso tempo dopo essere uscito da un organismo e prima di infettarne un altro. Informazioni pubblicate sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, suggeriscono che i virus possono sopravvivere fino a 48 ore su carta stampata.

Per questo motivo, grazie alla sua esperienza in produzione di tecnologie NFC a supporto di imprenditori e professionisti, l'azienda bresciana Flink GN ha realizzato il primo biglietto da visita "Covid free".

La tecnologia NFC permette infatti il trasferimento dei dati senza contatto fisico a breve distanza, basta avvicinare lo smartphone alla illimity business card e tutti i dati inseriti passano in automatico nel device: "In Flink GN crediamo che illimity business card possa essere di grande aiuto a contrastare la diffusione dei Virus nelle Aziende e nei luoghi di lavoro".