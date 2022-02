Flink GN: è bresciana la prima medaglietta tecnologica che ritrova l'amico a quattro zampe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Grazie alla tecnologia Nfc e dei codici a matrice integrati nella medaglietta, permetterà in caso di ritrovamento dell’animale di contattare il proprietario immediatamente tramite un Tag . L Con l'arrivo della bella stagione le uscite con i nostri pelosetti si moltiplicano e così il rischio che si perdano. L'incubo peggiore per noi e per loro e a meno che non vogliamo utilizzare costosi collari elettronici, le possibili soluzioni sono poche. Una nuova e valida alternativa ci viene dalla SOS Animal - by Flink GN con una medaglietta NFC da applicare al collare, grazie alla tecnologia integrata nel ciondolo permetterà in caso di smarrimento a chi l’ha trovato di contattare velocemente il proprietario telefonicamente tramite un Tag .Chiunque, per mezzo di uno smartphone (iPhone, Android, BlackBerry, ecc.) senza nessuna App potrà chiamare immediatamente chi ha smarrito il suo quattrozampe.