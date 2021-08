Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Flink GN: è bresciana la prima CardPass. Il Tuo nuovo "SISTEMA PER CONDIVIDERE" subito il TUO Qr personale per la VerificaC19 Realizzato con la tecnologia QR che permette il trasferimento di dati senza contatto fisico.



Velocizziamo i controlli. Ti aiutiamo a condividere le informazioni con una semplice scansione del TUO Qr con CardPass per l'ingresso a ristoranti, spettacoli, musei, piscine, palestre, sagre e altri luoghi pubblici Nessuna App da installare per presentare il vostro QR identificativo. Personalizziamo la tua CardPass con il Tuo QR identificativo Velocizza anche Te i controlli “Ognuno di noi può fare la differenza basta modificare alcuni piccoli gesti quotidiani”.



Vantaggi: Risparmio di tempo nei controlli Contribuisci Non stampare il certificato. Ridurre il consumo di carta è fondamentale specialmente per contrastare il problema climatico. Gli alberi sono la prima arma per contrastare questo problema ma la produzione di carta contribuisce alla deforestazione. https://cardpass.it