Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia: Flavio Bonardi eletto vicepresidente regionale

Il Presidente di Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, Flavio Bonardi, è stato eletto oggi dall'Assemblea della Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia, quale Vice Presidente Regionale della realta? che raggruppa tutte le Strade del Vino e dei Sapori della Lombardia.

La Lombardia e? stata una delle prime regioni italiane che ha sviluppato concretamente l’idea di Strade del Vino promuovendo la realizzazione delsistema Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia. Si tratta di veri itinerari del gusto il cui obiettivo e? quello della valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici e di qualita?, inseriti pero? nella tradizione e nella cultura dei loro territori d’origine. Attraverso la realizzazione dei “percorsi del gusto” e? possibile intraprendere un’azione di salvaguardia e valorizzazione del territorio e della cultura rurale, in una logica di sviluppo integrato e turistico in grado di creare nuove professionalita?.

Attualmente le Strade riconosciute dalla Regione sono dodici, riunite in una Federazione regionale, nata per uniformare e migliorare la qualita? dell’offerta e per realizzare adeguate modalita? di formazione degli operatori.

Il Presidente della Federazione e? stato riconfermato nella persona di Gianni Boselli e suo Vice, per il triennio 2022-2024, sarà appunto Flavio Bonardi e membri del Direttivo tutti i Presidenti delle Strade della Lombardia.