Giornata gratis del pà salam e pirlo a Travagliato

Shopping con brand esclusivi a metà prezzo e cruditè di pesce, un'accoppiata insolita ma sicuramente vincente, cosa chiedere di meglio? A Travagliato, in provincia di Brescia, in piazza Pace 16, esiste una piccola realtà nota a tutti gli abitanti del luogo: uno stock di abbigliamento firmato che da circa 30 anni è sinonimo di garanzia e vende i capi di molti e noti brand a metà prezzo e molto meno.

Da Stock d'abbigliamento firmato la Giornata Pa' Salam Pirlo tra shopping e cruditè

Ed ecco che ci siamo, il mese di novembre è finalmente arrivato e come da tradizione, il 4 novembre, Stock d'abbigliamento firmato ha organizzato una giornata aperta al grande pubblico: la Giornata Pa' Salam Pirlo, iniziativa che grazie ad uno speciale e gustoso accompagnamento renderà la giornata di shopping ancora più divertente, golosa e interessante, verrà infatti servito cruditè di pesce gratis per tutti.

L'evento si ripete tutti gli anni in questo speciale periodo dell'anno e quest'anno, grazie alla collaborazione con la Pescheria Navioni, attiva dal 1960 e con sede a Sale Marasino, lo shopping a metà prezzo si trasformerà anche in un'ottima occasione per una degustazione d'eccellenza. La pescheria è infatti specializzata in cruditè e ostriche.

Insomma, una giornata da non perdere: tutti sono invitati per scoprire i capi dei migliori brand in commercio, mangiare con gusto e festeggiare insieme presso lo stock sito in piazza Pace a Travagliato.