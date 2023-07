Nuova filiale Eurointerim a Paratico: tante nuove opportunità di lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

E' stata da poco inaugurata la nuova Filiale Eurointerim di Paratico (BS), in Via Garibaldi 57/C, con numerose nuove offerte di lavoro attive per aziende di diversi settori nella provincia di Brescia. Eurointerim Spa Società Benefit, Agenzia per il Lavoro, offre l'opportunità, sia per figure professionali alla prima esperienza che per persone già esperte, e per le mansioni più diversificate: Operai/e generici o specializzati quali manutentori meccanici, manutentori elettrici, saldatori a filo, attrezzisti, idraulici, elettricisti, addetti/e falegnameria, progettisti meccanici junior e senior, Quality Manager, oltre a tante altre opportunità.



In base alle esigenze si potrà ricevere gratuitamente: consulenza sul percorso professionale, suggerimenti su come valorizzare la propria candidatura, indicazioni su come migliorare il Curriculum Vitae, consigli su come proporsi al meglio durante un colloquio di selezione. Inoltre per i candidati sarà possibile accedere alle molteplici offerte presso le più importanti aziende del territorio sia a tempo indeterminato che determinato.



Eurointerim nel 2022 è divenuta Società Benefit, cioè una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale opera. L’attenzione per il lavoro dei dipendenti, per la salute finanziaria dei fornitori, per l’innovazione tecnologica, per l’ecologia, il dialogo con il territorio sono alcuni dei fattori che rappresentano l’operato di Eurointerim e che consentono nel lungo termine di aumentare la redditività e il benessere della collettività. Per informazioni e appuntamenti: paratico@eurointerim.it Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale.