Eurointerim cresce ancora con un innovativo sistema di AI e inaugura 6 filiali

Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, Società Benefit cresce del 10% circa nei primi 4 mesi del 2023 in un mercato sostanzialmente piatto, caratterizzato dalla debolezza dell’economia mondiale, anche dovuta al perdurare dell’incertezza geopolitica e dell’inflazione. In questi primi mesi sono state e saranno inaugurate 6 filiali in Lombardia: Brusaporto, Castelleone, Paratico, Pessano con Bornago, Verdellino e Verolanuova.



Eurointerim inoltre si servirà di un sistema di selezione innovativo, basato sull’intelligenza artificiale per l’individuazione delle soft skills dei candidati. Si tratta della partnership con Joule for Talents, uno strumento rivoluzionario in grado di combinare l’aspetto umano con le potenzialità della tecnologia: l’algoritmo, attraverso un video, analizza infatti le caratteristiche dei candidati nella loro interezza – attitudini, valori, relazioni, carattere – e le incrocia con le richieste dell’azienda.



“Eurointerim si conferma un’azienda solida, con assenza di oneri finanziari. Il benessere sociale e ambientale e la sostenibilità - afferma Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa –sono alla base dell’identità stessa della nostra azienda. Inoltre la nostra crescita deriva anche dal fatto che Eurointerim nasce con un modello operativo dinamico e flessibile grazie a una struttura organizzativa agile, reattiva e non stratificata”.



L’Agenzia padovana ha infatti ottenuto il Cribis Prime Company, riconoscimento con il quale viene attribuito il massimo livello di affidabilità come partner commerciale. Le aziende insignite con tale riconoscimento rappresentano il 7% degli oltre 6 milioni di imprese italiane. Eurointerim è la prima Agenzia per il Lavoro ad aver ottenuto il Rating di Legalità, dimostrando di rispettare standard elevati di sicurezza e legalità, offrendo garanzie di trasparenza e correttezza, come dimostrano anche le certificazioni SA8000 e ISO 9001. I servizi di Eurointerim sono dedicati al mondo del lavoro a 360°: Alternanza, Business to Work, Formazione, Outplacement, Outsourcing, Politiche Attive, Ricerca e Selezione, Somministrazione di Lavoro e Tirocini.