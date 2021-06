Brescia: morto a 53 anni Ettore Camozzi, martedì il funerale

Lutto nel mondo dell'imprenditoria bresciana per la scomparsa, all'età di 53 anni, di Ettore Camozzi. Era dirigente dell'omonimo gruppo (con sede in via Eritrea a Brescia), affermata multinazionale dell'automazione industriale; era inoltre responsabile del business developement e membro del consiglio di amministrazione.

Stroncato da un male incurabile, contro cui lottava da tempo, Camozzi lascia nel dolore la mamma Giuliana e i fratelli Lodovico e Marco. La camera ardente – con visite dalle 8.30 alle 20.30 – è stata allestita nella Casa del commiato Benedini a Lumezzane, in via Ragazzi del '99. Le esequie saranno celebrate martedì 8 giugno alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Lumezzane.