Corzano: Errecom è official global licensee e race friend sponsor di 1000 miglia

È il settore automotive il punto da cui, per Errecom, tutto ha inizio, trampolino di lancio per i numeri e i risultati che verranno: l’ingresso nel 2004 nel settore HVAC/R, la nascita del laboratorio chimico interno nel 2014, le esportazioni in oltre 130 Paesi, le collaborazioni con OEM internazionali, due sedi estere (Miami e Dubai) e un trend di crescita a due cifre che nemmeno la pandemia è riuscita ad arrestare. La mission che guida Errecom nella formulazione e nello sviluppo dei prodotti per il mercato è da sempre ben chiara e precisa: l’efficienza. Ed è proprio questo approccio ad averla portata, per la seconda volta consecutiva, tra le top 100 aziende italiane sostenibili nominate da Forbes.

Quest’anno un’altra nuova avventura: è la prima volta che Errecom è Race Friend Sponsor 1000 Miglia, la storica gara di regolarità per auto storiche, nonché Official Global Licensee dello stesso marchio per la sua gamma di prodotti chimici e additivi formulati e studiati per migliorare le prestazioni dei motori delle auto d’epoca e no. Un accordo, questo, con il quale Errecom corona il sogno di unire la sua storia a quella, quasi centenaria, della corsa più bella del mondo, uno dei simboli indiscussi del made in Italy. Dettagli, precisione, sinergia. Ogni piccola componente del motore deve funzionare alla perfezione, in un equilibrio di forza e prestazione che contribuisce al risultato. In una gara d’auto l’efficienza è tutto, e questo Errecom lo sa bene. Nella linea 1000 Miglia di Errecom spiccano, tra i diversi prodotti, additivi per la manutenzione degli impianti A/C e del motore, detergenti e trattamenti igienizzanti per l’abitacolo, essenziali per supportare il servizio professionale dei meccanici. In questa edizione 2023, inoltre, Errecom sarà anche sponsor di una delle auto in gara: una Mercedes Benz 190 SL del 1956. Proprio la sera del 13 giugno, giorno di partenza della 1000 Miglia, inoltre, a partire dalle 18:00, Errecom presenterà in esclusiva la prima edizione de “La Dolce Vita – Car Exhibit”, un’esposizione di auto d’epoca e supercar presso la sede di Corzano in via Industriale 14. L’evento, patrocinato dal Comune di Corzano e organizzato in collaborazione con Meauto Club, ospiterà più di 30 veicoli tra pezzi storici e nomi delle auto sportive più celebri e ambite di sempre a partire dal 1926.

Tra quelle che hanno fatto la storia, spicca la Maserati A6GCS, anno 1953, motore 6 cilindri 2 litri, vettura che partecipò alla 1000 Miglia del '53, '54, '55, '56, '57 e di proprietà del pilota Luigi Musso, che conquistò il Campionato Italiano Sport nel 1953 e 1954, il terzo posto assoluto nella 1000 Miglia del 1954 oltre a innumerevoli vittorie e piazzamenti. Special Guest dell’evento, ad ingresso libero e aperto all’intera comunità, l’ex pilota automobilistico italiano di Formula 1, Alex Caffi che esporrà la sua Tesla Model 3 da corsa, prima vettura elettrica preparata per il Campionato Velocità Montagna. Un evento che celebrerà innovazione, tecnologia, eccellenza in perfetto Italian style.