Corzano, Errecom: 20 anni di innovazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Our vision, your innovation: il motto di Errecom parla chiaro e non lascia spazio a dubbi, rappresentando a pieno la mission e la strategia di un’azienda che, grazie ad un approccio dinamico e lungimirante, guida il progresso di un mercato in costante crescita. Vent’anni di evoluzione e cambiamenti che hanno visto Errecom irrompere nel mercato con la novità assoluta del sistema di iniezione degli additivi in siringa, tecnologia brevettata dall’azienda e copiata in tutto il mondo.



Da allora, investimenti costanti in Ricerca & Sviluppo hanno permesso di formulare prodotti non solo in grado di soddisfare le richieste del mercato ma di precorrere i tempi sia nel settore automotive che HVAC/R. Orgogliosa testimone del Made in Italy, l’azienda accentra la produzione a Corzano (Brescia) dove ha la sede per garantire un livello qualitativo costante ai suoi clienti dislocati in più di 130 Paesi nel mondo. Le sedi di Miami e Dubai assicurano la presenza capillare sul territorio americano e nel Medio Oriente oltre ad abbattere tempi e costi di distribuzione nell’emisfero australe.



Dal 2001 ad oggi tante cose sono cambiate, eppure una è rimasta la stessa: la convinzione che il futuro sia nelle mani di chi ha il coraggio di plasmarlo. Perché vent’anni, per Errecom, non sono la meta, né tantomeno un nuovo inizio ma un’importante tappa di un viaggio in continuo divenire.