Il fatturato è in calo: passa dai 277,1 milioni di euro dell'esercizio precedente ai 200,2 milioni del bilancio chiuso al 31 luglio 2023. Ma il risultato è comunque positivo, pari a 1,7 milioni di euro ante imposte e, soprattutto, la posizione finanziaria netta si attesta a quota 6,4 milioni (quasi 150 milioni in meno in un solo decennio) oggi pari all'11% del patrimonio netto (che vale 57 milioni di euro), rispetto al 67% del 31 luglio di un anno fa.Â

Investimenti per 26 milioni in 5 anni

Sono i numeri allegati al bilancio d'esercizio della Eredi Gnutti Metalli spa, storica azienda bresciana (fondata nel 1860, quartier generale a Brescia) ancora oggi tra i leader in Europa nella produzione di barre in ottone. Annunciato anche un corposo piano di investimenti: 26 milioni di euro nel prossimo quinquennio, un “piano” che ha preso forma concreta già nell'ultimo anno con 6,7 milioni investiti in un nuovo sistema di trattamento dei sottoprodotti di fonderia, nell'ampliamento dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche, in un nuovo campo fotovoltaico (da 3,9 MWp) realizzato in un terreno adiacente allo stabilimento di Brescia.Â

Si segnalano infine un ebitda (margine operativo lordo) pari a 11,9 milioni di euro e un ebit (risultato ante oneri finanziari) di 7 milioni: ai soci distribuiti dividendi per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Nel corso dell'esercizio è stato redatto anche il primo bilancio Esg (Environmental, Social, Governance): significativo il dato sulla percentuale di materia prima proveniente da economia circolare (scarti industriali dei clienti o da commercio), pari al 97% del totale.

“I nostri piani per il futuro in fatto di investimenti green e sostenibili non si fermano – commenta Nicola Cantele, direttore generale di Eredi Gnutti Metalli –: siamo sempre più convinti che la nostra mission sia quella di produrre in modo consapevole, sostenibile e responsabile: è l'unica idea di futuro alla quale crediamo tutti in azienda”. Nell'ultimo anno il settore della barra di ottone ha perso circa il 15% dei volumi: “Ma la riduzione del debito – conclude Cantele – testimonia l'impegno di Eredi Gnutti Metalli nel rendere più forte la propria stabilità finanziaria, al fine di affrontare al meglio le sfide del mercato”.