Engie riduce consumi e impatto ambientale del comune di chiari: edifici “green” e nuova illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica all’avanguardia, edifici sostenibili e un significativo risparmio energetico: questi gli obiettivi del partenariato pubblico privato (PPP) siglato tra ENGIE, operatore di riferimento del comparto energetico e tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione e l’Amministrazione Comunale di Chiari (BS).

Numerosi gli interventi di ottimizzazione energetica in programma, realizzati grazie a un investimento totale di 7,8 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro finanziati da ENGIE e 2,3 milioni a carico del Comune.

L’accordo, della durata complessiva di 15 anni, prevede l’introduzione della tecnologia LED ad alta efficienza in oltre 1.300 punti luce nel centro città, lungo il percorso ciclopedonale e nelle aree parchi e la riqualificazione di 36 edifici: il Palazzo del Municipio, il Polo Sportivo, la Biblioteca Comunale, alcune strutture destinate a Sale Civiche e alla Polizia locale e oltre otto scuole, tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Gli istituti scolastici San Giovanni e Capretti, l’ex palazzetto Geodetico, il comando della Polizia Locale, la scuola materna Pedersoli e l’asilo nido comunale saranno trasformati in edifici “Nearly Zero Energy Building” (NZEB), con un fabbisogno energetico coperto totalmente da energia pulita proveniente da fonti rinnovabili. Una riqualificazione energetica a elevata prestazione, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica del Paese, per una riduzione dei consumi elettrici e termici e un abbattimento dei costi.

Gli interventi sulla pubblica illuminazione ridurranno i consumi di energia elettrica di circa il 70%, mentre quelli sugli edifici comunali garantiranno un taglio del 27% dei consumi termici, per un risparmio complessivo per l’ambiente di oltre 4.200 tonnellate di CO2 in atmosfera, il beneficio prodotto da circa 42.000 nuovi alberi piantati.

"Come Amministrazione abbiamo lavorato con dedizione e costanza affinché la nostra Città diventasse sempre più green, grazie a un insieme di azioni e interventi di capitale importanza sul patrimonio pubblico: basti pensare alla realizzazione di strutture NZEB, come i due nuovi Poli Scolastici già operativi, e ad altri interventi in corso, come quello del Teatro Sant’Orsola - ha dichiarato l’Amministrazione Comunale -. Il nostro obiettivo era e resta quello di rendere Chiari da un lato sempre rispettosa dell'ambiente, e dall’altro di abbattere i consumi energetici e energivori, con il duplice vantaggio di fare della nostra Città una realtà ancora più vivibile e allo stesso tempo creando un circolo virtuoso per le casse pubbliche. Con ENGIE andiamo esattamente in questa direzione".

“Il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica e di efficientamento degli impianti termici del Comune di Chiari non solo porterà a una maggiore sostenibilità ambientale, ma anche nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart”, spiega Marco Massaria, Direttore Area Nord di ENGIE Italia. “ENGIE è al fianco di Comuni, imprese e famiglie nell’offerta di soluzioni e servizi a basse emissioni di carbonio e il nostro investimento nella Pubblica Amministrazione non solo è volto a garantire una riduzione dei consumi, ma ad assicurare anche maggiore efficienza dei sistemi di cui il territorio già dispone”.

In Italia ENGIE ha realizzato progetti di efficienza energetica per oltre 350 Comuni, di cui 77 in Lombardia.