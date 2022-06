Morto noto imprenditore: guidava un impero da 1.500 dipendenti

Gli aggettivi si sprecano, per ricordare Domenico Bosatelli: storico imprenditore lombardo, fondatore nel 1970 della Gewiss, azienda oggi conosciuta in tutto il mondo, è morto a 88 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio in mattinata da parte della stessa azienda: “Con profondo cordoglio e sincera commozione – si legge in una nota – ci duole comunicarvi che nella tarda serata di lunedì il nostro Domenico Bosatelli, fondatore e presidente onorario di Gewiss, si è spento nella sua abitazione, circondato dall'affetto dei suoi cari”.

“La sua visione imprenditoriale, il suo spirito innovativo e la sua vocazione per l'eccellenza – continua la nota – rappresenteranno per sempre un esempio per tutti noi, e ci guideranno nel perseguimento dei successi futuri con altrettanta passione, determinazione e convinzione”.

Il gruppo Gewiss

Classe 1933 e nato e cresciuto ad Alzano Lombardo, Bosatelli avrebbe compiuto 89 anni nel corso del 2022. Fondò la Gewiss nel 1970, rivoluzionando il settore dell'impiantistica elettrica, utilizzando per la prima volta il tecnopolimero come componente. Il marchio Gewiss è oggi tra le più note e importanti aziende del settore elettrotecnico a capitale italiano. La capogruppo Gewiss Spa ha sede a Cenate Sotto, e stabilimenti anche a Cenate Sopra e Castel San Giovanni: dai primi del 2000 è attivo anche un polo logistico a Calcinate.

Il gruppo Gewiss conta più di 1.500 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 350 milioni di euro, siti industriali e commerciali in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Inghilterra, Svizzera, Ungheria, Turchia, Romania, Belgio, Polonia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Cina e Cile. Tra le controllate anche Polifin, Chorus Life, Costim, Chorustyle Design.

Domenico Bosatelli

Bosatelli è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica italiana nel 1994: nel 2003 ha ottenuto la laurea honoris causa in Ingegneria meccanica dall'Università di Bergamo, nel 2018 il diploma honoris causa in perito in Meccatronica dall'Istituto tecnico industriale Paleocapa. E ancora, alla fine dello scorso anno, la Benemerenza civica del Comune di Bergamo. E' morto nell'abbraccio dei suoi familiari: lo piangono la moglie Giovanna e i figli Fabio, Luca e Matteo. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “Se n'è andato Domenico Bosatelli, un grande imprenditore italiano, bergamasco doc. Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio. Ci resta Chorus Life, il quartiere delle tre generazioni, il suo ultimo dono alla città”.