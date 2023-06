Bedizzole: CS Metal Europe annuncia il progetto Webcomsteel, risparmiati 300 kg di carta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sostenibilità è ormai la parola d'ordine anche nell'industria dell'acciaio che è tra le più importanti nel nostro attuale stile di vita perché quasi tutto ciò che utilizziamo, dalle abitazioni alle maniglie delle porte o delle automobili, è fatto di o con l'acciaio. E la CS Metal Europe, distributore esclusivo in Italia dell'acciaio speciale giapponese Proterial (già Hitachi Metals ), segna un altro significativo risultato nel processo di organizzazione avviato per ridurre le emissioni di CO2. L'azienda di Bedizzole (BS) annuncia infatti il rilascio del progetto di digitalizzazione delle procedure interne ed esterne tramite piattafoma “ Webcom steel”, con eliminaizone di 300 kg circa di carta l'anno, durato circa 12 mesi, è stato ultimato e i flussi di dati scorrono regolari a beneficio dell’ambiente e anche dei clienti.

Il progetto ha comportato l’ammodernamento del centro di produzione dell’azienda, un sito di 6.400 mq, dove è sempre disponibile ma t eriale ready to stock proveniente direttamente dal produttore giapponese di Proterial. Si tratta del più ampio magazzino di acciaio per lavorazioni a caldo presente sul territorio nazionale, con equipaggiamenti di alto livello sia per le attività di taglio che per la movimentazione dei blocchi, fino ad un massimo di 20 ton., dotato di 8 carriponte e 34 macchine di taglio con capacità di lavorazione per le sezioni tonde fino al diametro di 1000 mm e per le sezioni piatte 2300x6000x1000 mm di spessore. Ora questo spazio presenta 5 postazioni su due campate, ognuna delle quali è dotata di 4/5 macchine con capacità di taglio diversificato per una maggiore autonomia di lavoro e gestite con una postazione digitale su cui si caricano righe d’ordine direttamente dall’ufficio programmazione tagli, in collaborazione con l’ufficio commerciale. Inoltre, ogni postazione è adiacente ad una area di magazzino ove sono collocati i materiali codificati per area di locazione e qualità prodotto.

Dichiara il General Manager Corrado Patriarchi: “ Webcom steel dialoga con il nostro gestionale traendone i dati che riguardano l’ordine e veicola la richiesta alla postazione adeguata in magazzino, dove l’acciaio verrà tagliato ed elaborato secondo le attese del committente. L’ordine arriva alla produzione con l’indicazione del blocco di acciaio dal quale ricavare il particolare a misura, indicandone la colata, l’ubicazione in magazzino e i relativi dettagli tecnici di produzione. Così con Webcomsteel i tempi dell’allestimento ordine sono ottimizzati e grazie alla rintracciabilità di ogni fase delle attività, si può avere un controllo completo sulla produzione, a garanzia di una qualità totale del servizio al cento per cento. In ogni postazione l’operatore accede al link e identifica i tagli affidati alla propria area, poi alla fine ricarica l’elaborato con un codice cliente e anche le informazioni sulla rimanenza del materiale riutilizzabile, con tutte le specifiche in termini di esecuzione, formato e indirizzo di allocazione, e dell’eventuale rottame. Prima capitava di non sfruttare bene le rimanenze ora abbiamo la vista completa sul materiale in giacenza. Quando sul nostro gestionale rileviamo che l’ordine è concluso, verifichiamo la conformità dei pesi, quindi concludiamo le fasi di allestimento ordine e generiamo il documento di avviso di ordine pronto ai clienti sia per il ritiro che per la consegna tramite nostri vettori. Abbiamo scelto di dotarci di una gestione organizzativa da grande azienda che è rara nel centro servizi, ultimo anello della catena siderurgica. Offriamo un prodotto top quality e vogliamo che anche il servizio nella sua interezza sia allo stesso livello ”.

I vantaggi per i clienti: "Quando il cliente ci contatta per qualsiasi tipo di esigenza, ora possiamo dare tutte le informazioni nel tempo di un clic, evitando tempi lunghi di attesa o informazioni imprecise - conclude Corrado Patriarchi. L ’allestimento dell’ordine è più veloce e i tempi di consegna sono garantiti perché il monitoraggio del flusso produttivo è just in time. La siderurgia e i blocchi di acciaio che ne derivano sono legati a severe codifiche. Ogni pezzo che si genera da un ricavo ottenuto da un blocco di acciaio, produce a sua volta un ulteriore codice che racconta la sua storia e noi ne valorizziamo il processo". -