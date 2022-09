Crisi nera in azienda, lavoratori in sciopero: 40 persone senza stipendio

Sono ancora senza stipendio - manca la mensilità di luglio - i lavoratori de Il Mercatone di Desenzano srl, gruppo Grancasa, a cui fanno riferimento i punti vendita di Desenzano (circa 30 dipendenti) e Mantova (un'altra decina). Lo annunciano i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs a pochi giorni dallo sciopero del 20 agosto scorso, che segue lo stato di agitazione proclamato ai primi di agosto proprio per il mancato pagamento del salario.

La nota dei sindacati

"Riteniamo grave - si legge in una nota dei sindacati - che ad oggi non sia stata ancora pagata la retribuzione di luglio, mettendo così ulteriormente in difficoltà i lavoratori. Il dialogo con questa azienda è ormai sterile, e il comportamento tenuto dalla sua dirigenza la fa apparire come un interlocutore assolutamente inaffidabile. Pertanto occorre agire presso le sedi competenti al fine di ottenere quanto prima il pagamento delle spettanze dovute".

I lavoratori si stanno organizzando per un'assemblea in presenza, con accesso da remoto per quanti non saranno in negozio: "In tale occasione - continuano Filcams e Uiltucs - raccoglieremo le diffide individuali, visto anche l'approssimarsi del 10 settembre, prossimo giorno di paga". Ad oggi, infatti, non si può escludere che nemmeno il salario di agosto venga regolarmente erogato.

La crisi di Grancasa

La crisi Grancasa è un fronte nazionale, che interessa una ventina di negozi in tutta la penisola (con debiti presunti per circa 100 milioni di euro): nel piano di rilancio non sono presenti però i punti vendita di Desenzano, Mantova, Pavia e i negozi dell'Umbria. "Il non rispetto delle scadenze contributive - scrivono ancora i sindacati - è un ulteriore segnale preoccupante rispetto all'andamento aziendale e conferma la necessità che la direzione faccia davvero chiarezza sulle reali prospettive aziendali. Anche per questa ragione è opportuno che si attivi il tavolo di confronto in sede istituzionale: sono a rischio i posti di lavoro di tutti i lavoratori". Lo store Grancasa di Desenzano, tra l'altro, è un pezzo di storia della città e non solo: venne aperto nel lontano 1984.