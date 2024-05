Indicatori in crescita nel 2023 per il gruppo Cameo, composto dalla capogruppo Cameo spa – dal 1958 a Desenzano del Garda – e dalla Rebecchi Food Systems spa: l'anno si è chiuso con un fatturato pari a 249 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al precedente nonostante il calo dei volumi. L'ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 16 milioni: bene anche gli utili, pari a 11,4 milioni di euro.

Le novità della stagione

“I numeri – fa sapere l'azienda in una nota – sono il segno di come l'azienda abbia scelto di non esporre totalmente i consumatori all'aumento dei costi che, per prima, si è trovata a fronteggiare a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento, dell'aumento del costo delle materie prime e dei trasporti, nonché di quelli salariali”. Tra le novità della stagione, l'arricchimento della linea High Protein, il lievito Paneangeli anche per friggitrici ad aria, la pizza Ristorante “Grandissima”, il rilancio dell'iconico Ciobar.

“Nel 2024 – continua Cameo – si prevede una moderata crescita dei mercati alimentari e una domanda piuttosto stabile da parte dei consumatori, che l'azienda intende stimolare con una serie di novità, tra le quali due nuovi prodotti della linea Muu Muu, i preparati per torte da cuocere nella friggitrice ad aria e My Fruit Bowl, la nuova gamma di dessert freschi a base di frutta e semi di lino”.

Il gruppo Cameo

Sul fronte aziendale, è stato pubblicato il primo resoconto ESG sui risultati del quadriennio 2019-2022 e sulle priorità del biennio 2024-2025: alla fine del 2023 Cameo ha ottenuto la certificazione per la parità di genere promossa dal Ministero, si segnala inoltre l'adesione all'iniziativa Science Based Targets (SBTi), per la tutela del clima.

Il gruppo Cameo nasce a Milano nel 1933 e si trasferisce sul Garda dal 1958: conta circa 400 collaboratori e più di 600 prodotti sul mercato. Il brand fa parte di Oekter Group, multinazionale del settore food (e non solo) con 45 marchi all'attivo, 440 milioni di clienti consumer nel mondo, vendite nel 2022 vicine ai 3 miliardi e mezzo di euro.