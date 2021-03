Daniel Carrera nominato nuovo presidente di UPS Europa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

UPS ha nominato Daniel Carrera nuovo Presidente di UPS Europa. Nel suo nuovo ruolo Carrera sarà a capo delle operazioni e di oltre 50.000 UPSer in 56 paesi e territori. Nel corso della pandemia, la regione europea ha proseguito il suo percorso di crescita come hub globale del network di UPS, soddisfacendo la crescente richiesta di e-commerce e svolgendo un ruolo chiave nella consegna dei vaccini dall’Europa all’Asia, Medio Oriente, Nord America e Africa.



Di origini spagnole, Carrera è il secondo Presidente europeo di UPS Europe. Nella regione ha rivestito diverse posizioni di senior manager, diventando da ultimo Presidente del Distretto West Europe, oltre a ricoprire la funzione di International Ambassador per Diversity & Inclusion. In queste posizioni ha svolto un ruolo determinante nel permettere alla regione di completare un ciclo quinquennale di investimenti di 2 miliardi di dollari che ha incrementato la rapidità, ampliato le capacità e risposto alla crescente domanda generata dall’e-commerce, dal settore healthcare e dal commercio transfrontaliero.



Prima di entrare in UPS, Carrera è stato Director Global Accounts per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) di Menlo Worldwide, fornitore globale di spedizioni cargo. A seguito dell’acquisizione dell’azienda da parte di UPS nel 2005, ha gestito con successo l’integrazione dei team vendite di Menlo Worldwide e UPS Supply Chain Solutions.