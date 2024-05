Shopping milionario per la Dall’Era Valerio, storica azienda bresciana fondata nel 1966 a Lumezzane ma da più di 20 anni trasferitasi in Valsabbia, a Sabbio Chiese. La società ha annunciato il completamento della Brass Technics Systems di Cellatica, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’ottone.

“Questa acquisizione – spiega Pierdomenico Dall’Era, presidente del gruppo – segna un altro importante passo nel percorso strategico del gruppo, mirato a offrire servizi di primaria eccellenza in tutta la filiera produttiva dell’ottone. Il team di Dall’Era – si legge in una nota – dà il benvenuto ai colleghi di Bts, certi che contribuiranno al continuo miglioramento dei nostri servizi e prodotti. Con l’integrazione delle sinergie industriali, rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione come player di primaria rilevanza e solidità nel settore della componentistica in leghe non ferrose”.

I dettagli dell’operazione

L’operazione si è conclusa grazie alla stipula di mutuo da 10 milioni di euro, garantito dalle banche Btl Banca del Territorio Lombardo e La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. La Brass Technics Systems conta una cinquantina di dipendenti e un fatturato di circa 10 milioni di euro: andranno a rinforzare il business di Dall’Era, oltre 80 milioni di fatturato e più di 120 collaboratori. L’azienda, come detto, è nata nel 1966 come specialisti nella produzione di dadi, oggi tra i player più noti nel settore dell’ottone: ogni giorno vengono lavorati più di 1,3 milioni di componenti, oltre 90 milioni i componenti a stock, vendite in 31 Paesi del mondo.