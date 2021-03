In Lombardia le Pmi vanno a lezione di cybersecurity e manutenzione 4.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

CNA Lombardia, FAST, Finlombarda Spa (coordinatore) e Innovhub SSI, partner di Simpler – consorzio della rete Enterprise Europe Network (EEN) – in collaborazione con MADE – Competence Center Industria 4.0, lanciano un progetto formativo gratuito per mettere in guardia le PMI lombarde sui rischi degli attacchi informatici, mostrare come difendersi, proteggere i propri dati e utilizzarli per le corrette politiche di manutenzione. Secondo i risultati dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 59% delle PMI intervistate dichiara che l’uso di dispositivi personali e delle reti domestiche le ha esposte a maggiori rischi di sicurezza, il 49% che sono aumentati gli attacchi informatici, mentre solo il 22% del campione ha previsto investimenti per la loro prevenzione.



Per questa ragione, i partner di Simpler hanno promosso il corso gratuito su Cybersecurity e Manutenzione 4.0 rivolto alle aziende del settore manifatturiero (da codice ATECO) con una sede operativa in Lombardia e almeno 5 dipendenti, che hanno avviato (o avvieranno) un processo di digitalizzazione. Le PMI interessate, possono candidarsi fino a martedì, 6 aprile 2021 (ore 18) compilando la domanda di partecipazione presente al seguente link: https://forms.gle/V4fthk43oSD92Sao9. Saranno ammesse 20 aziende, alle quali perverrà comunicazione di accoglimento della domanda venerdì, 9 aprile 2021. L’offerta formativa è organizzata in collaborazione con MADE – Competence Center Industria 4.0, il centro di innovazione che supporta le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso Industria 4.0 e che metterà a disposizione in qualità di docenti i professionisti di alcune aziende associate, tra le quali big dell’informatica come IBM.



Il corso sarà presentato in anteprima lunedì, 29 marzo 2021 (ore 17-18). Per registrarsi al webinar gratuito: https://bit.ly/3qSGHZL. Il programma delle video – lezioni (https://bit.ly/3bJyQtj) è articolato in quattro mezze giornate e due moduli dedicati rispettivamente alla Cybersecurity (fondamenti, strategie e best practice per la prevenzione degli incidenti informatici) venerdì 16 e 23 aprile 2021 e alla Manutenzione 4.0 (i vantaggi dell’integrazione dei processi di manutenzione con il modello industriale 4.0) di venerdì, 30 aprile e 7 maggio 2021. “L’emergenza da COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale delle aziende, con il ricorso allo smart working e il boom dell’e-commerce. Un’economia più digitale offre opportunità di crescita, ma richiede altresì una gestione del rischio informatico più consapevole e diffusa all’interno delle organizzazioni per rispondere in modo adeguato alle esigenze di sicurezza.



Essere resilienti da un punto di vista informatico significa, soprattutto per le imprese piccole e medie, guadagnare un vantaggio competitivo ed essere pronte alle sfide future”, ha dichiarato Paola Peduzzi, Responsabile Direzione Sviluppo e Gestione Prodotti e Servizi di Finlombarda Spa. Commenta Marco Taisch, Presidente di MADE – Competence Center Industria 4.0 “Per gestire con successo un progetto Industria 4.0 è importante investire in hardware e software, senza tralasciare le persone: le vere protagoniste del cambiamento. Attraverso questo percorso di formazione, MADE – Competence Center 4.0 supporta le imprese manifatturiere lombarde nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza verso gli strumenti e gli scenari applicativi negli impianti produttivi. Sarà più facile, quindi, scaricare a terra il potenziale della trasformazione digitale nel proprio contesto produttivo e migliorare la propria competitività.”