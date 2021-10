Annuncio shock: a fine anno la fabbrica chiude, 81 dipendenti a rischio

Una decisione irrevocabile. Il 31 dicembre 2021 sarà l'ultimo giorno di attività dello stabilimento di Pasta Zara a Rovato. La notizia è stata comunicata ieri dalla proprietà

alle organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. Per gli 81 dipendenti della fabbrica il futuro è quantomai incerto.

In crisi da tempo, dopo il concordato del 2018 la situazione purtroppo non è migliorata come si sperava. Con i recenti aumenti di materie prime - semola e grano - e costi di energia elettrica, la proprietà ha deciso di buttare la spugna. A pesare sul bilancio ci sono 4 milioni di perdita accumulati nel 2020, ai quali se ne aggiungeranno altri 3 per il 2021. Al momento non ci sarebbe all'orizzonte nemmeno l'acquisizione del sito produttivo da parte di un altro operatore (nell’ottobre scorso, con un'operazione del valore di 119 milioni, si è conclusa la cessione definitiva a Barilla dello stabilimento di Pasta Zara a Muggia, in provincia di Trieste). Il gruppo continuerà a produrre pasta nello storico stabilimento di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Recentemente 13 operai hanno lasciare consensualmente la fabbrica grazie a un incentivo. La speranza è che tale operazione possa essere estesa ad altri lavoratori da qui a fine anno.