Dalla Valle Camonica a Barcellona: l'intimo di Miss Italia, e non solo, è sbarcato anche in Spagna. L'azienda Cotonella, quartier generale a Sonico, da qualche mese ha inaugurato la filiale spagnola (Cotonella España) che ha sede proprio nella capitale della Catalogna.

Un'apertura in linea con il processo di rinnovamento che, dal 2022, sta interessando l'impresa - specializzata in abbigliamento intimo e pigiami - fondata mezzo secolo fa a Edolo da Maurizio Zannier.

Un'azienda di famiglia e di successo - il timone due anni fa è passato da Maurizio a Marco Zannier, attuale amministratore delegato - divenuta popolare grazie al sodalizio con Miss Italia negli anni '90 e apripista della delocalizzazione produttiva con lo spostamento, dall'inizio dello stesso decennio, della produzione dalla Valcamonica a Scutari, cittadina dell'Albania.

Dal 2022 l'azienda camuna, che dà lavoro a un centinaio di persone, punta su un profondo rebranding della marca e sulla customizzazione dei canali di vendita. Dopo la nascita di una nuova linea dedicata alla vendita al dettaglio (La Cotonella Exclusive), l'impresa della famiglia Zannier vuole crescere all’estero: la filiale di Barcellona sarebbe solo la prima di una lunga lista di nuove aperture nelle città europee.