Perché le accise sulla benzina non saranno tagliate (e cosa prometteva Salvini)

Le accise su benzina e diesel non saranno tagliate. Il motivo è presto detto: per farlo mancano i denari. Un intervento per abbassare il costo dei carburanti, sulla falsariga di quello introdotto temporaneamente dal governo Draghi, avrebbe infatti un costo non indifferente per le casse dello Stato e insostenibile per la maggioranza di governo che si vedrebbe costretta a rinunciare alle misure sbandierate nei mesi scorsi. Una su tutte: il taglio del cuneo fiscale. A dirlo, senza troppi giri di parole, è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italia, Adolfo Urso, in un'intervista ad Agorà su Raitre.

"Il taglio sulle accise costa un miliardo al mese" ha spiegato Urso. "Se riproponessimo la misura fatta dal governo Draghi, dovremmo trovare in altro modo, con altre tasse, 12 miliardi di euro l'anno, ovvero più di quello che costava il Reddito di cittadinanza". Secondo altre stime, il costo di un taglio di 30 centesimi sulle accise - come quello varato da Draghi - avrebbe un costo inferiore (si parla di 0,8 miliardi al mese), ma comunque elevato.

Come ammette - e rivendica - Urso però le accise non verranno toccate. La maggioranza del resto non ha mai fatto mistero di avere altre priorità, piuttosto che abbassare i prezzi dei carburanti. Anche se in queste ore molti ricordano le parole pronunciate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini lo scorso febbraio: "Qualora il prezzo dei carburanti dovesse superare di nuovo i 2 euro, il governo potrebbe intervenire con un taglio delle accise".

Quanto costano oggi benzina e diesel

Secondo i prezzi medi riportati sul sito del ministero delle Imprese, e aggiornati al 18 agosto, sulla rete autostradale, il prezzo della benzina in modalità self service (la più conveniente) si attesta ora a 2,019 euro al litro, mentre il gasolio (sempre in modalità self) a 1,928. Secondo Assoutenti però su molte tratte la verde in modalità servito sfiora i 2,5 euro al litro. Il prezzo medio del gasolio self sulla rete stradale ha invece registrato una riduzione millesimale tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto, passando da 1,843 euro al litro a 1,842 euro (-1 millesimo di euro), dato replicato poi anche nella giornata odierna; il prezzo medio della benzina self sulla rete stradale italiana risulta invece invariato da mercoledì 16 agosto, stabile sugli 1,944 euro al litro.

Per il senatore Antonio Misiani, responsabile economico della segreteria del Partito democratico, la soglia dei due euro per la benzina è stata "largamente sorpassata ma degli interventi promessi" da Salvini "non c'è traccia né annuncio". Il senatore si chiede poi che fine abbia fatto "la norma sull'accisa mobile prevista sempre dal decreto trasparenza" e che dovrebbe scattare in caso di aumenti sopra determinate soglie per contenere i prezzi dei carburanti.

