Gruppo Foppa: corsi gratuiti di aggiornamento per chi è in cerca di lavoro

Per i disoccupati over 30, residenti o domiciliati in Lombardia, l’Ufficio Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa propone un corso gratuito di Contabilità con approfondimenti di Excel. Il corso, dalla durata di 80 ore, inizierà il 22 febbraio e si terrà a distanza. Il servizio, che comprende il supporto alla ricerca del lavoro, rientra nell’ambito Dote Unica Lavoro, ed è destinato a coloro che sono alla ricerca di un impiego. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa allo 030 383368 int. 5 oppure scrivere una mail all’indirizzo: serviziallavoro@foppagroup.it