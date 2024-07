Brescia: i primi 11 laureati dellla Swiss School of Management

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella sede bresciana della business school internazionale Swiss School of Management, che dal 2021 ha il suo polo in via dei Musei proprio accanto al Museo Santa Giulia, si è svolta lunedì e martedì la discussione delle tesi di laurea che ha visto i primi 11 talentuosi studenti conquistare il prestigioso titolo nel corso triennale di BBA (Bachelor of Business Administration). Il corso, che rappresenta il corrispettivo di una laurea triennale in Scienze economiche, è concepito per fornire agli studenti delle basi concrete con le quali affrontare il mercato del lavoro internazionale nel settore finanziario e affermarsi come futuri leader. Swiss School Of Management è una business school d’eccellenza nata in Svizzera nel 1981, arrivata in Italia vent’anni fa con la prima sede a Roma, poi approdata a Brescia, per raggiungere nel 2023 l’ambita capitale dell’economia europea: Milano.

Ad oggi conta in tutto 23 sedi nel mondo a marchio SSM e oltre 250 Università affiliate. Interamente in lingua inglese, adotta i metodi educativi delle migliori università del mondo, una formazione straniera rimanendo in Italia che abbina la Swiss Quality all’Italian Tradition. È stato emozionante anche per noi professori osservare queste giovani e brillanti ragazzi raggiungere il primo traguardo qui in Swiss School Of Management”, ha affermato Lisa Marchese, Rettrice delle sedi di Brescia e Milano di SSM, “perché sono stati i primi che abbiamo accolto appena inaugurata la sede di Brescia. Siamo stati compagni in questo viaggio e ora li salutiamo, augurando loro un radioso futuro: sono preparati per qualsiasi sfida il mondo del lavoro ponga sulla loro strada”. I primi laureati bresciani sono: Bertoni Mirko Bottura Giacomo Castiglioni Enrico Frizza Andrea Marchini Federico Montagna Lukas Orizio Luigi Sambaye, Papa Guanda Schiavone Tommaso Ursida Maria Pia Viscardi Davide