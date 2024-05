Appesi e sospesi: un seminario sulla sicurezza nei lavori su fune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con "lavori su fune", una modalità per i lavori in quota sempre più diffusa, si fa riferimento a una particolare tecnica che prevede l'uso di corde e imbragature che consentono agli operai di accedere e lavorare in aree difficilmente raggiungibili con metodi tradizionali. Questi lavori in quota, svolti con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che costituiscono un approccio sempre più diffuso per operare in luoghi non facilmente accessibili, espongono, tuttavia, i lavoratori, se realizzati senza le corrette procedure, attrezzature e formazione, a rischi di infortuni molto gravi. Per aumentare la prevenzione di questi infortuni è necessario, anche attraverso dimostrazioni pratiche, conoscere bene tutte le problematiche connesse ai lavori in quota su fune, ad esempio in relazione alla scelta dei DPI, all’accesso alle zone di lavoro, alle possibili emergenze e agli aspetti normativi e formativi.

Il nuovo seminario sulla sicurezza nei lavori su fune Proprio per affrontare questi argomenti l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) – in collaborazione con Vertika, Assoroccia e Sicurello - organizza per l’intera giornata del 14 giugno 2024, a Pian Camuno (BS) e Boario Terme (BS), un seminario tecnico gratuito dal titolo “Appesi & sospesi: la sicurezza nei lavori su fune”.

Il seminario tecnico ha lo scopo di illustrare gli aspetti specifici relativi alle attività su fune (sistemi di accesso e posizionamento), alle abitudini (non sempre corrette), agli adempimenti necessari e agli obblighi normativi. I formatori che interverranno sono: • Stefano Farina, Coordinatore Sicurezza, RSPP, Consulente con ruolo di responsabile Lavori e supporto al RUP • Diego Bernazzoli, formatore addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, RSPP, amministratore di VERTIKA SRL, qualificato IRATA e SPRAT I lavori su fune e il quadro normativo di riferimento Riguardo al quadro normativo di riferimento, il Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 contiene le norme sui lavori in quota. Per quanto riguarda questo tema, gli articoli di maggiore interesse del Testo Unico sono: - art. 105/106: attività soggette e escluse dall’applicazione delle norme del Capo II; - art. 107: fornisce la definizione di lavoro in quota; - art. 111: riporta gli obblighi dei datori di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota, compresi i lavori mediante funi; - art. 115: fornisce indicazioni sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto; - art. 116: riporta gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Il seminario tecnico: il programma e la dimostrazione pratica Il 14 giugno 2024 si terrà, tra Piancamuno (BS) e Boario Terme (BS), il seminario gratuito “Appesi & sospesi: la sicurezza nei lavori su fune”. Questo, nel dettaglio, il programma della giornata: Mattina c/o Vertika Srl - via Saletti, 28 - Piancamuno (BS) 09.15 Registrazione dei partecipanti 09.30 Saluti iniziali e presentazione del seminario 09.45 Lavorare su funi: • Analisi delle problematiche che vengono abitualmente riscontrate nelle attività su funi • La scelta dei DPI in base all’effettiva necessità lavorativa • L’accesso alle zone di lavoro • La gestione delle emergenze • Gli aspetti normativi (formazione operatori, verifiche periodiche, addestramento) 12.00 Spostamento verso Archeopark e pranzo in loco (a pagamento) presso un ristorante Pomeriggio c/o Archeopark - località Gattaro, 4 - Boario Terme (BS) 14.00 Dimostrazione pratica e analisi situazioni: • Aspetti da considerare nell’accesso alle aree di lavoro • L’attività su funi • Recupero in emergenza 17.00 Conclusioni La partecipazione all’intera giornata garantisce il rilascio di un attestato di presenza valido per l’ottenimento di n. 2 crediti per RSPP/ASPP, CSP/CSE e Formatori area tematica n.2. Non è previsto il rilascio di attestati validi per la formazione/aggiornamento operatori su funi. Il link per l’iscrizione all’evento: https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/appesi---sospesi Per informazioni: Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 030.6595035 - fax 030.6595040 - convegni@aifos.it 23 maggio 2024 Ufficio Stampa di AiFOS ufficiostampa@aifos.it https://www.aifos.it/