Ospitaletto: corso per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro

Upside Down è un evento gratuito, organizzato da sicurlive Group - divisione formazione e addestramento- destinato a rspp, aspp, Hse manager, formatori, datori di lavoro, che si terrà presso la scuola di Sicurlive Group a Ospitaletto.

L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 30 marzo dalle ore 9 alle ore 16, presso la divisione formazione del gruppo Sicurlive, sita in via Vittorio Veneto 219, Ospitaletto BS. Il tema principale della giornata è la gestione delle emergenze in quota e negli spazi confinati, attraverso simulazioni ed esercitazioni sul campo, grazie alle strutture dedicate a tale attività.



Focus dell' incontro la “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, con l'obiettivo ultimo di coinvolgere i partecipanti, attraverso un percorso formativo ed esperienziale, che li renderà protagonisti attivi dell’evento. L' obiettivo di Sicurlive Group è quello di contribuire a diffondere cultura della sicurezza e consapevolezza, affinché si possa ridurre il tasso di infortunio sul lavoro.



A seguito della partecipazione all' Evento ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione "Aifos", con il rilascio di n. 5 crediti formativi valido per aggiornamento RSPP e ASPP di tutti i macrosettori ATECO. Per info: scrivere a formazione@sicurlivegroup.it o contattare il numero 030.6840278