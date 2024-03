Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Memorial Lorenzo Parelli: un premio per i progetti sulla cultura della sicurezza La Fondazione AiFOS ha lanciato un bando per premiare i migliori progetti di sensibilizzazione della cultura della sicurezza negli ambienti scolastici e nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (CPTO, ex alternanza scuola lavoro). Il 21 gennaio 2022 il diciottenne Lorenzo Parelli, che frequentava il quarto anno del settore meccanica industriale di un Istituto di Formazione Professionale, muore nell’azienda metalmeccanica dove stava svolgendo uno stage. Lo stage lo avrebbe terminato la sera stessa.

Invece, una barra d’acciaio da 150 chilogrammi lo ha schiacciato, facendone uno studente vittima del lavoro. Ancora poche ore da trascorrere in azienda e lunedì mattina sarebbe tornato in classe, a raccontare ai compagni l’esperienza in quella ditta di carpenteria metallica nella quale aveva svolto il proprio tirocinio in un progetto di alternanza scuola lavoro. Ma la sua giovane vita, la sua passione per le moto, il calcio e la meccanica è finita stritolata tra le lamiere. Lorenzo muore sul colpo sotto lo sguardo incredulo e disperato di chi, fino a pochi momenti prima, gli stava insegnando il lavoro che lui sognava di fare una volta finiti gli studi. Un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere. Anche perché, come ricordato dal Presidente Sergio Mattarella, che ha incontrato i genitori, il valore del lavoro, per i giovani, e per chiunque, non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea”.

Partendo da queste riflessioni e per dare continuità al ricordo di Lorenzo, nasce il Memorial Lorenzo Parelli per poter raccogliere nuove idee e buone prassi affinché si accresca la sensibilizzazione riguardo i temi della salute e la sicurezza nel mondo della scuola e delle attività lavorative degli studenti all’interno dei percorsi ex alternanza scuola lavoro. Il nuovo memorial sulla cultura della sicurezza tra scuola e impresa La Famiglia Parelli e la Fondazione Aifos, ente filantropico del terzo settore, con il supporto organizzativo sul territorio del Centro di Formazione Aifos AUREA Professional, promuovono il Memorial Lorenzo Parelli. Il Memorial è un concorso di idee, suggerimenti e progetti che verranno realizzati dagli studenti. In particolare potranno partecipare al bando tutti gli studenti, a livello singolo, di gruppo, o di istituto scolastico delle penultime classi delle istituzioni scolastiche e della formazione professionale, pubbliche e private, oppure istituiti scolastici che coinvolgano nel progetto le stesse classi sopra riportate attraverso la realizzazione di un elaborato (tesina o ricerca), un video, una raccolta fotografica e di immagini, un disegno, un dipinto o un quadro, una canzone, ovvero con qualsiasi mezzo utile alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza negli ambienti scolastici e di alternanza scuola-lavoro.

Memorial Lorenzo Parelli: selezione, premi e premiazione La selezione dei differenti lavori ricevuti verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Presidente della Fondazione Aifos, unitamente al Centro di Formazione Aifos Aurea Professional ed alla famiglia Parelli, composta da membri esperti e coadiuvata dalla segreteria tecnica della Fondazione stessa. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà n. 5 lavori da premiare. I 5 lavori selezionati avranno diritto, a titolo di premio, a: • riconoscimento economico di € 500,00, da suddividere in caso di più autori; • pubblicazione del lavoro sul sito www.fondazioneaifos.org; • attestato di partecipazione al Memorial; • abbonamento ai singoli studenti ed alla scuola di appartenenza della rivista on-line “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica AiFOS. La premiazione avverrà nel mese di gennaio 2025 in occasione del terzo anniversario della tragica morte di Lorenzo Parelli, in data da definirsi. La partecipazione al Memorial Lorenzo Parelli 2024 Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda di partecipazione, allegando la documentazione richiesta, entro la data del 30 giugno 2024.

Entro il mese di ottobre 2024 la Commissione giudicatrice comunicherà l’elenco degli studenti o del gruppo di studenti ritenuti meritevoli. Il link per poter scaricare il bando e la domanda di partecipazione alla selezione: https://fondazioneaifos.org/memorial-lorenzo-parelli/ Concludiamo con l’invito a partecipare a questa iniziativa che dedica un pensiero non solo a Lorenzo ma a tutti gli studenti impegnati in percorsi di orientamento lavorativo. Anche perché, come ricordato dai genitori di Lorenzo: “Lui vi direbbe: abbiate cura della vita, perché è sacra e dobbiamo onorarla. La sicurezza non ha colore né bandiera, è di tutti, è una responsabilità collettiva di ognuno di noi”. Per avere informazioni: Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 – 25123 Brescia Tel. 030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org 07 marzo 2024 Ufficio Stampa Fondazione AiFOS ufficiostampa@fondazioneaifos.org www.fondazioneaifos.org