Darfo Boario Terme: corsi finanziati tramite il bando Gol

Il bando gol è un'iniziativa destinata a tutti i disoccupati/inoccupati residenti e domiciliati in regione Lombardia. Questo prevede per i destinatari la possibilità di svolgere un percorso di formazione e riqualificazione professionale gratuito.

Maw, in collaborazione con Howay, propone per il mese di maggio un cordo di italiano della durata di 60 ore.

Per info ed iscrizioni (anche Whatsapp):



334 6581453