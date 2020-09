Brescia: corsi di formazione gratuita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Gruppo Foppa eroga corsi di formazione gratuita grazie al Bando Formazione Continua Fase VI di Regione Lombardia. Titolari, dipendenti e liberi professionisti potranno accedere a corsi formativi e professionalizzanti usufruendo di voucher, messi a disposizione della Regione, a copertura dei costi per la partecipazione per un importo fino a 2.000 euro a lavoratore, utilizzabile anche su più corsi fino ad un massimo di 50.000 ad azienda, fino ad esaurimento risorse. Come partecipare? Tutte le informazioni relative a come usufruire dell'opportunità verranno presentate da Chiara Zangrandi, referente formazione per aziende del Gruppo Foppa, in live streaming su google meet, in data 3 settembre 2020 dalle ore 14.30 e giovedì 10 settembre dalle ore 14.30. Seguiranno le presentazioni dei singoli corsi a cura dei docenti .

I corsi proposti I corsi, che hanno l'obiettivo di migliorare la competitività aziendale, potranno tenersi a distanza o presso la sede di Via Tommaseo, 49 - Brescia. Comunicazione efficace in lingua inglese, Operare su Bandi Europei per Crescere, Lifestyle Merchandising, buying & retail management, Digital Advertising: dalla strategia all'interpretazione dei risultati sono alcuni dei quindici corsi proposti dai docenti esperti e qualificati selezionati dal Gruppo Foppa. Il catalogo dei corsi, che verrà esposto in live streaming, è visionabile nella pagina Linkedin del Gruppo Foppa ed è aggiornabile anche sulla base di future esigenze aziendali.