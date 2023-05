Brescia: corso di social&digital marketing

Il programma Gol è un bando riservato a tutti i disoccupati/inoccupati residenti e domiciliati in Lombardia. Questa iniziativa prevede, per i destinatari, la possibilità di svolgere un percorso di formazione e riqualificazione professionale gratuito.

Maw S.p.A. in collaborazione con Howay propone un corso di Social e digital Marketing di 60 ore, dal 11/05 al 30/05, dalle 9 alle 15.30, presso la sede Maw in via Pietro Nenni, 18 a Brescia.



Per info ed iscrizioni:

carolina.zanelli@maw.it

334 6581453



337 1015803