Brescia: decima edizione del concorso nazionale donna e lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel 2022 Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, diventa Società Benefit, cioè una società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale opera. Ecco perchè investe ancora una volta sul talento femminile con la decima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro. Il Premio è rivolto a singoli, Startup e Imprese con idee a tema Donna e Lavoro.

L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Per partecipare ogni soggetto maggiorenne potrà comporre e inviare il proprio Progetto al seguente link: www.donna-lavoro.it entro venerdì 30 Settembre 2022. ­ In occasione dell’importante traguardo della decima edizione del Concorso, Eurointerim sostiene le migliori studentesse dell’Università degli Studi di Padova dell’A.A. 2022/2023 con 5 borse di studio del valore di 1000€ ciascuna. Le borse di studio verranno consegnate alle studentesse durante la Premiazione del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro.