Brescia: creare una cultura aziendale, un laboratorio per imprenditori e manager

Durante il laboratorio affronteremo il tema dell’identità personale e aziendale come elemento che può incidere significativamente sulle performance e sul conto economico di un’azienda.



In un periodo storico in cui è sempre più difficile trattenere e trovare nuovo personale, imprenditori e manager verranno guidati alla scoperta di un metodo che consente di definire una cultura aziendale chiara e attrattiva.



Il laboratorio ha l’obiettivo di mostrare come l’analisi dell’identità, personale e aziendale, sia un elemento in grado di incidere sull’attraction e la retention del personale in quanto portatrice di valori in cui le persone possano rispecchiarsi e da cui farsi guidare.





Manager, imprenditori e imprenditrici che vogliono lavorare sulla propria cultura aziendale per creare un senso di appartenenza in grado di attrarre e mantenere il personale.