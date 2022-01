Brescia: corso per “operatore di ufficio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Gruppo Foppa propone un corso gratuito, finanziato tramite Dote Unica Lavoro, per “Operatore di Ufficio” per approfondire competenze e strumenti necessari a gestire in maniera consapevole le dinamiche che caratterizzano il lavoro di ufficio: dall’utilizzo del pacchetto office e dei suoi principali applicativi alla gestione delle telefonate, dall’archiviazione di documenti all’accoglienza del cliente.

La conoscenza di programmi come Word, Excel, Strumenti di presentazione grafica permetterà di muoversi con sicurezza tra testi, tabelle, offerte commerciali, presentazioni e report. Creazione, invio ed archiviazione di documenti e database saranno oggetto di approfondimenti specifici. Il modulo dedicato al front office fornirà gli strumenti per impostare in maniera efficace le attività di relazione con il cliente e gestire comunicazioni corrette e mirate.

Un’occasione importante per acquisire competenze e capacità richieste trasversalmente in molti ambiti e settori del mondo del lavoro! L’acquisizione di tali competenze verrà comprovata mediante il rilascio di un formale attestato di certificazione, avente valore e riconoscimento pubblico secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di Regione Lombardia, coordinato con il repertorio ed il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il corso, a numero chiuso, è rivolto a persone over 30 disoccupate, inoccupate, in mobilità o cassa integrazione, residenti o domiciliate in Lombardia. Le adesioni saranno raccolte in ordine temporale di formalizzazione. Le lezioni inizieranno nel mese di Marzo e termineranno nel mese di Aprile, per una durata totale di 80 ore.

Per partecipare o avere maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa: serviziallavoro@foppagroup.it – 030 383368 int. 5.