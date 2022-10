Brescia: Corso di preparazione al volontariato internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Organizzato dall’Ong bresciana No one out in collaborazione con la Caritas Diocesana di Brescia e l’Ufficio per le Missioni e per i Migranti della Diocesi di Brescia, il percorso è strutturato in 8 incontri ed è rivolto a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo attraverso un percorso partecipativo, ovvero una metodologia formativa che utilizza come risorsa per l’apprendimento l’esperienza stessa dei partecipanti, oltre a role playing, simulazioni e studi di caso, utilizzando il gruppo come luogo di discussione e di generazione di modalità originali di pensare alla realtà e di agire su di essa

. Incontro tra culture diverse, tecnologie appropriate, cambiamento e relazione d’aiuto, gestione delle riunioni, dinamiche di gruppo, sono solo alcuni dei temi che verranno sviluppati durante il corso. Un percorso formativo, perciò, rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire tematiche e conoscenze rivolte non soltanto al mondo del volontariato, ma anche alla nostra quotidianità.

Gli incontri si svolgeranno in presenza nella sede di No One Out in via Collebeato, 26 a Brescia, tutti i giovedì dal 19 gennaio al 27 aprile 2023, dalle ore 20.00 alle 22.30. Solo il 4 febbraio l’incontro si terrà il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Iscrizione entro lunedì 16/01/2023, scrivendo a nooneout@nooneout.org Per informazioni telefonare allo 030.6950381 o scrivere su WhatsApp al 351 8959897.