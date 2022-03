Brescia: corso gratuito per banconiere di tavola calda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Gruppo Foppa in collaborazione con McDonald's organizza un corso professionalizzante gratuito per disoccupati e inoccupati fino a 29 anni per banconiere di tavola calda, dalla durata di 40 ore. Sei amante del mondo del ristorazione veloce? Hai voglia di lavorare in un ambiente dinamico, a contatto con il pubblico e con possibilità di crescita? Hai meno di 29 anni e non stai lavorando o studiando? Se le tue risposte sono positive allora McDonald’s è la scelta giusta per te.

Grazie a questo corso avrai l’opportunità di approfondire nel dettaglio le mansioni del banconiere di tavola calda mirato all’operatività all’interno di un punto vendita McDonald’s: dall’ordinazione alla preparazione e consegna dei prodotti.

Al termine del corso i partecipanti che saranno selezionati potranno vivere un’esperienza di tirocinio extracurriculare con l'obiettivo di un inserimento lavorativo nei punti vendita: McDonald’s Campo Grande McDonald’s Concesio McDonald’s Elnòs McDonald’s Piazza Vittoria McDonald’s Freccia Rossa McDonald’s Grumello del Monte McDonald’s Puegnago del Garda Le lezioni si svolgeranno nella seconda metà di aprile con inserimento in azienda dal 02 maggio 2022. Info e iscrizioni: 030 383368 int. 5 – serviziallavoro@foppagroup.it Il corso è a numero chiuso e destinato a fruitori di Garanzia Giovani.