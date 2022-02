Brescia: corso gratuito per addetti alla ristorazione commerciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Vuoi vivere un’esperienza nel mondo della ristorazione commerciale? Hai voglia di lavorare in un ambiente giovane, dinamico e a contatto con il pubblico? La Piadineria è la scelta giusta per te! Un’azienda che si è affermata come leader nel mercato della ristorazione commerciale in Italia, con oltre 300 ristoranti e una rete in continua crescita, sempre alla ricerca di risorse da inserire nei propri staff. Preparazione del prodotto e lavoro in cucina, contatto con il cliente e gestione della cassa, crescita professionale e collaborazione in team.

Grazie a questo corso avrai l’opportunità di approfondire nel dettaglio tutti i compiti e le mansioni dell’addetto alla ristorazione commerciale Al termine del corso, i partecipanti che saranno selezionati potranno vivere un’esperienza di tirocinio extracurriculare con l'obiettivo di un inserimento lavorativo nei vari punti vendita La Piadineria di Brescia e provincia. Le lezioni si svolgeranno dal 16 marzo al 31 marzo. Info e iscrizioni: 030 383368 int. 5 – serviziallavoro@foppagroup.it Il corso è a numero chiuso e destinato a fruitori di Garanzia Giovani.