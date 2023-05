Brescia: corsi finanziati tramite il bando gol

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il programma Gol è un bando che dà la possibilità di intraprendere un percorso di formazione e riqualificazione professionale gratuito a tutti i disoccupati e inoccupati residenti e domiciliati in Lombardia.

Nel mese di Giugno, Maw S.p.A. in collaborazione con Howay propongono ai beneficiari di questo bando i corsi:

- amministrativo con fatturazione elettronica (60 ore a partire da mercoledì 21 GIUGNO)

- social e digital marketing (60 ore a partire da mercoledì 14 GIUGNO)



Per info ed iscrizioni (anche WhatsApp!): 337.1015803 | chiara.brigandi@maw.it; 334.6581453 | carolina.zanelli@maw.it