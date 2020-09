Secoval e Smae investono in formazione: via al corso di Project Management

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Al via dal 15 al 17 settembre il corso di Project Management realizzato congiuntamente da Secoval e dalla School of Management and Advanced Education (Smae) dell’Università degli Studi di Brescia! Presso la Ex Centrale Elettrica di Barghe, riconvertita negli ultimi mesi in polo formativo e culturale a disposizione del territorio valsabbino, tutti coloro che all’interno di un’organizzazione, sia essa pubblica o privata, hanno la responsabilità di coordinare un progetto strutturato o un’unità organizzativa e che devono necessariamente possedere precise competenze tra cui la capacità progettuale e di analisi degli stakeholder, la gestione delle risorse e del budget, la conoscenza degli strumenti di pianifcazione (ad esempio la WBS e il diagramma di Gantt) e delle tecniche di programmazione, potranno infatti benefciare di una formazione per l'accrescimento del proprio proflo professionale e di importanti agevolazioni economiche. Grazie all’impegno di SMAE e Secoval infatti il costo ammonta a € 490 (+ iva) e sono previste ulteriori agevolazioni per le imprese e gli enti che iscriveranno più dipendenti.

“Con questa importante iniziativa formativa SMAE e Secoval offrono al territorio un'occasione formativa unica, incentrata su competenze molto richieste nel mondo del lavoro. La disciplina del Project Management fornisce un approccio metodologico consolidato ed esaustivo che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianifcazione delle risorse e di controllo della performance” affermano Mario Mazzoleni, professore di Smae Flavio Gnecchi, Amministratore Unico Secoval. Inoltre i docenti, tra cui Giacomo Carli, teaching director della Open University, importante Business School del Regno Unito, sfrutteranno le ultimissime ricerche pubblicate, che tengono ovviamente in considerazione tutti i più recenti sviluppi della disciplina, rifacendosi alla letteratura e ai modelli della Association for Project Management. Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore con un'articolazione oraria dalle 9 alle 18 nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 settembre e dalle 9 alle 13 giovedì 17 settembre.