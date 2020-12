Ambiente e lavoro 2020: gli incontri di Aifos

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’associazione Aifos partecipa ad Ambiente Lavoro 2020 che si svolge online dal 1 al 3 dicembre 2020 con due eventi in modalità webinar. Il primo su lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus e il secondo sulla prevenzione e gestione del sovraccarico cognitivo. Ambiente Lavoro, la più importante manifestazione fieristica italiana dedicata alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’edizione 2020 celebra i suoi 30 anni di vita e di diffusione della cultura della sicurezza nel nostro Paese. Questa celebrazione dovrà però avvenire a distanza. Infatti le recenti disposizioni normative e l’evolversi del quadro dell’emergenza COVID-19 hanno fatto venire meno i presupposti necessari a svolgere una manifestazione fieristica in presenza. Malgrado ciò e proprio perché in questo momento si acuiscono i bisogni in fatto di prevenzione, Ambiente Lavoro si terrà comunque, anche se solo in modalità online, nelle giornate dal 1 al 3 dicembre 2020. L’evento virtuale sarà composto dal consueto programma di convegni dedicato ai professionisti e, come ogni anno, alla manifestazione partecipa, mettendo a disposizione le proprie competenze accumulate negli anni, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS).

L’Associazione Aifos sarà presente per Ambiente Lavoro con uno stand virtuale e organizza due eventi in modalità webinar: - “Information overload, come contrastare il sovraccarico cognitivo” (1° dicembre 2020); - “Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus - Rapporto AiFOS 2020” (3 dicembre 2020) Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi su https://digital.ambientelavoro.it/. Webinar su information overload: come contrastare il sovraccarico cognitivo In questa fase emergenziale in cui l’impatto di molti lavoratori con le tecnologie digitali, utilizzate nelle attività in smart working, rischia di portare ad un information overload, ad un sovraccarico di informazioni, l’Associazione AiFOS ha deciso di organizzare ad “Ambiente Lavoro” il workshop, in modalità webinar, “Information overload, come contrastare il sovraccarico cognitivo”.

L’evento, che si terrà martedì 1 dicembre 2020, dalle 16.00 alle 17:30, si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze circa i rischi legati all’information overload e di proporre alcuni spunti per la corretta gestione. Questi alcuni temi e argomenti trattati: - dal bisogno di conoscenza alla sovrabbondanza di informazioni - troppe informazioni, poche decisioni: dal multitasking al flow per gestire la fatica mentale ed essere felici al lavoro - quando la mente va in CRASH, ovvero il Tecnostress e psicopatologie dell’era digitale - allenamentiI per una serena Onlife. La docente sarà Elisabetta Maier, psicologa del lavoro. Per i partecipanti al webinar sarà disponibile un attestato di presenza valido per il rilascio di 1 credito per Formatori area tematica n.3 (comunicazione), RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS.

La ricerca su lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus Negli ultimi mesi il nostro paese è stato sconvolto dall’emergenza sanitaria Covid-19 che ha cambiato radicalmente anche i rischi e la prospettiva del mondo del lavoro, sia nel breve termine che nel prossimo futuro. In particolare, il tema salute e sicurezza sul lavoro ha ritrovato il proprio ruolo centrale nel dibattito istituzionale, in quanto la sua tutela è oggi condizione fondamentale per poter garantire e mantenere la riapertura delle attività lavorative. A partire da questa constatazione Aifos ha condotto durante il 2020 una ricerca per approfondire in che modo Rspp, consulenti, Hse manager, formatori e coordinatori di cantiere abbiano gestito la sicurezza dei lavoratori durante l’emergenza. Nel Rapporto Aifos 2020, dedicato ogni anno ad una ricerca nuova in materia di sicurezza, sono raccolti i risultati della nuova ricerca su lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus.

Giovedì 3 dicembre 2020 si terrà per Ambiente Lavoro, dalle 14.30 alle 17.30, il convegno in modalità webinar “Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus - Rapporto AiFOS 2020” in cui i relatori illustreranno i risultati della ricerca. Il programma dell’evento: - Francesco Naviglio, moderatore Interventi: - Mario Recupero, “La comunicazione Inail nella gestione della pandemia da Covid-19” - Marco Masi, “Introduzione alla ricerca AiFOS” - Rocco Vitale, “Il punto di vista di Rspp, consulenti e formatori” - Stefano Farina, “Il punto di vista dei coordinatori” - Ernesto Ramistella, “Il punto di vista dei medici competenti” - Renato Bisceglie, “Smart working: da normazione a emergenza a lavoro ibrido” - Lorenzo Fantini, “Quali spunti e prospettive per il futuro?” Per i partecipanti al webinar sarà disponibile un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti per Formatori area tematica n.1 (normativo-organizzativa), Rspp/Aspp, Cse/Csp, Rls.