Centro San Clemente: da febbraio a giugno didattica e divertimento a distanza con i nuovi corsi

Nonostante la situazione di emergenza, il Centro San Clemente in questi mesi non si è fermato rimodulando la propria offerta allo scopo di esserci per i bresciani, e non solo, con opportunità nuove, interessanti e quanto più piacevoli. Dopo aver coinvolto oltre 1.000 persone nei percorsi formativi avviati nel mese di ottobre, il Centro presenta ora il catalogo inverno-primavera, esclusivamente online, con un’ampia offerta formativa per il periodo febbraio-giugno 2021. Pur caratterizzandosi da sempre per una proposta formativa in presenza al fine non solo di imparare ma di creare altresì occasioni di condivisione e socializzazione, il San Clemente propone per la stagione inverno-primavera percorsi totalmente online, completi e strutturati, per garantire al proprio pubblico, nel rispetto di quanto normativamente consentito, Didattica e Divertimento A Distanza.



Nasce dunque D.A.D. - DIDATTICA E DIVERTIMENTO A DISTANZA, una campagna di comunicazione multi soggetto, per comunicare e raccontare un’offerta totale di quasi 100 corsi suddivisi in 7 aree tematiche (Lingue, Informatica&Nuovi Media, Cultura, Arte Musica&Creatività, Cucina, Fitness&Benessere e Soft Skills&Lavoro). In virtù della natura stessa della proposta, il catalogo sarà consultabile esclusivamente sul sito www.centrosanclemente.it . La maggior parte dei corsi è legata all’area linguistica, con 23 corsi di lingua inglese e 24 corsi di altre lingue (spagnolo, francese, tedesco, italiano per stranieri, russo, giapponese, cinese, portoghese-brasiliano).



Numerose sono tuttavia anche le proposte dell’area Fitness&Benessere, Arte Musica&Creatività e Cultura, che racchiudono novità formative interessanti. Confermati i corsi di Pilates, GAG, Body Tonic, Tai Chi, Yoga, Fotografia, Scrittura Creativa, Pillole di Trucco, Grafologia, Illustrator, Indesign, Photoshop, Degustazione di Birra, Linguaggio del corpo. COME ISCRIVERSI? Online: è un servizio facile, immediato e sicuro, direttamente sul sito del Centro San Clemente www.centrosanclemente.it Segreteria: Via Cremona, 99 Brescia, telefonicamente allo 030.37 70 554, mail info@centrosanclemente.it, orari Dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 20.00; Venerdì dalle 8.45 alle 13.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00.