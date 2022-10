Congresso Uilca: due bresciani eletti nel direttivo nazionale

Concluso a Roma il settimo Congresso nazionale Uilca, il sindacato Uil dei lavoratori del settore bancario, assicurativo ed esattoriale. Confermata all'unanimità la fiducia a Fulvio Furlan, eletto nuovamente segretario generale: ma buone notizie anche per il nostro territorio, con due iscritti bresciani (Renato Carlo Bianchi e Marco Mariani) eletti nel direttivo nazionale.

Pillole dal congresso

Nella tre giorni della scorsa settimana sono stati coinvolti più di 500 delegati provenienti da tutta Italia. Eletta anche la segreteria nazionale, ora composta da Filippo Arena, Emanuele Bartolucci, Giuseppe Bilanzuoli, Giuseppe Del Vecchio, Luca Faietti, Massimiliano Pagani, Giovanna Ricci, Mariangela Verga e Biagio Volpe, che sarà tesoriere. Presente al Congresso anche Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil.

"La partecipazione registrata - spiega il segretario Fulvio Furlan - consolida la nostra determinazione a costruire la Uilca del futuro, impegnata insieme alla confederazione a rendere il Paese più solidale, pluralista, inclusivo: un Paese con meno disuguaglianze e più diritti, in cui al centro devono esserci le persone, il lavoro e la giustizia sociale".

I bresciani eletti

Come detto sono due i bresciani eletti nel direttivo nazionale, che durerà 4 anni (fino al 2026). entrambi già nella segreteria provinciale. Parliamo della new entry Marco Mariani, segretario generale della provincia di Brescia e nella segreteria del coordinamento nazionale per il gruppo BCC, e di Renato Carlo Bianchi (nella foto con Pierpaolo Bombardieri), già eletto nel 2018 e ora riconfermato, segretario del coordinamento nazionale di Unicredit e ispettore per la commissione di conciliazione dell'Ispettorato del lavoro di Brescia.