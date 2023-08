Maltempo, arriva la task force per valutare i danni alle colture

Maltempo, attiva nelle campagne bresciane la task force Condifesa Lombardia Nord-Est per valutare i danni alle colture: mercoledì 9 agosto un incontro con gli ispettori delle Compagnie di Assicurazione. Sono pesanti gli strascichi dell’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la provincia bresciana: piogge torrenziali, intensi fenomeni ventosi ed eccezionali grandinate si sono uniti in alcuni importanti eventi avversi particolarmente intensi soprattutto nelle giornate del 21 e 25 luglio. Lo conferma uno studio condotto da Hypermeteo, start up innovativa specializzata nella rianalisi ad alta risoluzione dei dati meteo, che vede tra i soci fondatori Asnacodi Italia (l’associazione nazionale dei Consorzi di difesa): secondo il quale ben il 70% del territorio Lombardo è stato colpito una o più volte dalla grandine.

Il tema sarà al centro di un incontro promosso a Brescia da Condifesa Lombardia Nord Est con gli ispettori e capi gruppi dei periti delle Compagnie di Assicurazione direttamente coinvolti nella stima dei danni causati dalle avversità atmosferiche: un momento di confronto importante per fare il punto sull’andamento meteo e fitosanitario della stagione. Al tempo stesso la “task force” Condifesa è al lavoro nei campi bresciani per valutare i danni a mais, vigneti ed altre colture, che riguardano per altro un territorio molto vasto.

“Quantificare i danni in maniera chiara al momento è ancora impossibile – afferma il direttore di Condifesa Lombardia Nord-Est Andrea Berti -. Di certo il numero degli ettari colpiti è molto elevato, seppur con impatto diversificato, ed in alcuni areali, seppure ristretti, si raggiunge un danno prossimo al 100%. I sopralluoghi sono in corso: solo a fine stagione sapremo determinare l’importo totale dei danni”.

Dopo le enormi difficoltà del 2022, segnato da una siccità senza precedenti, l’agricoltura bresciana viene ancora una volta travolta dalla minaccia di cambiamenti climatici che rappresentato ormai una realtà con la quale confrontarsi quotidianamente.

“Le uniche armi a nostra disposizione per mitigare i danni sono le strategie di gestione del rischio – conclude il presidente di Condifesa Lombardia Nord-Est Giacomo Lussignoli -. Serve un approccio a 360 gradi: studio della vocazionalità dei terreni, ricerca varietale, reti antigrandine innovative, uso dell’acqua consapevole, polizze, fondi mutualistici sono le soluzioni sulle quali investire e sulle quali impostare percorsi virtuosi che sfruttino a pieno le nuove tecnologie e la grande mole di dati di diversa natura (dai dati climatici, a quelli fenologici per arrivare alla carta del suolo) di cui il sistema dispone”.